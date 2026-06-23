Bitcoin'de aşağı hareket hızlandı

Bitcoin, ABD ile İran arasında çatışmanın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerden gelen çelişkili açıklamaların etkisiyle son dönemde sıkıştığı dar işlem aralığını aşamayarak geriledi.

Bitcoin yüzde 3'e yakın düşüşle 62 bin 541 dolara kadar gerilemenin ardından yüzde 2,36 düşüşle 62.858 dolar seviyesinde.

Jefferies Ekonomisti Mohit Kumar, ABD-İran görüşmelerinin sürdüğünü ancak iki tarafın müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye ilişkin farklı değerlendirmeler yaptığını belirtti.

Kripto para, 5 Haziran'da 59 bin 125 dolara gerileyerek 20 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından sınırlı bir toparlanma kaydetti. Ancak bu tarihten itibaren fiyat hareketleri her iki yönde de sınırlı kaldı.

Bitcoin'in değeri, Ekim 2025'te ulaştığı 126 bin 223 dolarlık rekor seviyenin yaklaşık yarısına geriledi.