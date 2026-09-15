Bitcoin'de Clarity Act baskısı: 78 bin doların altına indi

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Bitcoin, ABD'de kapsamlı kripto düzenlemesi getirecek Clarity Act'in bu hafta ilerleyeceğine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla 79 bin 586 dolardan 78 bin doların altına geriledi.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 2'ye yakın düşüşle 77 bin 548 dolar seviyesinde.

Yasanın geçme ihtimali yüzde 18'e düştü

Clarity Act'in bu yıl kabul edilme olasılığı, ABD işlemleri sırasında Polymarket'te yüzde 30'un üzerine çıktıktan sonra salı günü erken Asya işlemlerinde yüzde 18'e geriledi.

BTC Markets analisti Rachael Lucas, yasanın 2026'da imzalanma ihtimalinin mayısta yüzde 70'in üzerinde olduğunu, ağustosta yüzde 10'lu seviyelere düştüğünü ve pazartesi günü yeniden yüzde 30'a yaklaştığını belirtti. Lucas, Demokratların karşı teklif hazırlamasının müzakerelerin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Demokratlardan karşı teklif bekleniyor

ABD Senatörü Mark Warner, Demokrat müzakerecilerin kritik usul oylaması öncesinde Cumhuriyetçilere bir karşı teklif sunacağını açıkladı. Bir yıldır partiler arasındaki anlaşmazlıklara takılan tasarının ilerleyebilmesi için bazı Demokrat senatörlerin Cumhuriyetçilerle birlikte oy kullanması gerekiyor.

Senatodaki çoğu yasa için geçerli olan 60 oy şartı nedeniyle bu destek, tasarının nihai oylamaya taşınması açısından önem taşıyor.

Senato Çoğunluk Lideri John Thune, son günlerde ilerleme sağlandığını ancak tasarının kabulü için yeterli oyun bulunup bulunmadığını bilmediğini söyledi.

Trump'ın kripto gelirleri tartışmaların odağında

Müzakerelerdeki en büyük anlaşmazlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl bildirdiği 1,4 milyar dolarlık kripto gelirinden kazanç sağlamayı sürdürmesini engellemek için Demokratların yetersiz bulduğu etik hükümler oldu.

Bankalar da stablecoinlerin mevduat çıkışına yol açabileceği endişesiyle yoğun lobi faaliyeti yürüttü.

Cumhuriyetçilerin yayımladığı son taslak, mevduat çıkışlarının yerel bankalara zarar vermesi halinde Hazine Bakanına müdahale yetkisi tanıyor. Taslak ayrıca başkan ve kripto varlık bulunduran diğer seçilmiş yetkililer için yeni etik kurallar getiriyor.

Bu hükümler, başkanın sanal varlıklarını elden çıkarmasını veya önemli büyüklükteki varlıklarını kör tröste devretmesini zorunlu kılıyor. Aksi durumda mali ceza uygulanması öngörülürken, eyalet başsavcılarına da kuralların uygulanmasında rol veriliyor.

Fed beklentileri Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı

Yükselen petrol fiyatlarının faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler, risk iştahını azalttı.

Piyasalar, Fed'in çarşamba günü 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 86-87 olasılık veriyor. Bitget Wallet analisti Lacie Zhang, Bitcoin'in bu temel senaryoyu büyük ölçüde fiyatladığını, daha büyük riskin Fed açıklamasındaki beklenmedik şahin tondan kaynaklanacağını belirtti.

Kripto bağlantılı şirketlerin hisseleri ise pazartesi günü yükseldi. Coinbase yüzde 9,2, stablecoin ihraççısı Circle Internet Group yüzde 7,5 değer kazandı.