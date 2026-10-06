Bitcoin'de düşüş: Dolar ve jeopolitik riskler baskılıyor

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Bitcoin, ABD'de faiz artışı beklentilerinin doları desteklemesi ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle Asya işlemlerinde geriledi.

Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 0,5 kayıpla 85.339,35 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin ay başına göre yüzde 2 artıda.

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu ancak kalıcı maliyet baskıları nedeniyle enflasyon risklerinin ortadan kalkmadığını belirtti.

Bitcoin'de tahvil faizleri ve dolar izlenecek

Aslam, bugün ABD'de önemli bir ekonomik veri bulunmaması nedeniyle Bitcoin'in özellikle ABD tahvil faizleri, dolar, ETF akımları ve jeopolitik gelişmelere duyarlı kalmasının beklendiğini ifade etti.

IG analisti Chris Beauchamp ise daha sakin bir makroekonomik haftanın kripto para piyasalarının yeniden yükseliş ivmesi kazanmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Beauchamp, odağın yaklaşan ABD bilanço sezonuna çevrildiğini, güçlü şirket sonuçlarının ABD hisse senedi endekslerini destekleyerek piyasa likiditesini ve Bitcoin dahil riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırabileceğini söyledi.