Bitcoin’de düşüş fırsat sunuyor

Bitwise CEO'su Hunter Horsley'e göre Bitcoin'in 70 bin doların altına gerilemesi, uzun vadeli yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar tarafından çok farklı şekillerde değerlendiriliyor. Horsley, uzun vadeli yatırımcıların kendinden emin hissetmediğini ancak kurumsal yatırımcılar gibi yeni yatırımcı grubunun bir nevi yeni bir fırsat yakaladığını düşündüğünü belirtti. Horsley, kurumsal alıcıların sonsuza dek kaçırdıklarını düşündükleri fiyatları gördüklerini söyledi.



Horsley, düzenleyici netlik konusundaki çabaların arttığı ve kurumsal ilginin büyüdüğü bir dönemde Bitcoin fiyatındaki son düşüşün alışılmadık bir zamana denk geldiğini kabul etti.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 30 günde yüzde 22,60 değer kaybederek haberin yayınlandığı sırada 69 bin 635 dolar seviyesinden işlem görüyordu.



Horsley, Bitcoin'in bir ayı piyasasında olduğunu ve yatırımcıların likit olan her şeyi satması nedeniyle diğer makro varlıklarla birlikte sürüklendiğini söyledi. Horsley, şu anki durumda Bitcoin'in çoğunlukla diğer likit varlıklarla birlikte işlem gördüğünü belirtti.