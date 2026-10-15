Bitcoin'e Fed baskısı: Bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bitcoin, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine doğru geriledi.

80 bin 588 dolara kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyelerine yaklaşan Bitcoin fiyatı, bu seviyelerden gelen alımlarla toparlandı. Ancak Bitcoin, yine de düne göre yüzde 0,7 düşüşle 81 bin 232 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fed'in ekim toplantısında faiz artışı ihtimali yeniden gündemde

XS.com analisti Simon-Peter Massabni, ABD'de hem manşet hem de çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırma olasılığını güçlendirdiğini belirtti.

IG analistleri, son haftalarda Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığının sert dalgalanmalar gösterdiğine dikkat çekti.

Analistler, "Birkaç haftadır ekim ayında faiz artırımı ihtimalinin sert biçimde değişmesinin ardından ekim toplantısı Fed için yeniden ciddi bir seçenek haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek faiz beklentileri kripto varlıkları baskılıyor

Massabni, yüksek faiz oranlarının yatırımcıların risk alma isteğini azaltabileceğini ve faiz getirisi sağlayan finansal araçların göreceli cazibesini artırabileceğini ifade etti.

Fed'in para politikasını daha fazla sıkılaştırabileceğine yönelik beklentilerin, Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bitcoin fonlarından 261 milyon dolarlık çıkış

SoSoValue verilerine göre, ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 14 Ekim'de toplam 261 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Buna karşılık Bitwise'ın BITB fonu, 2,22 milyon dolarla günün en yüksek net girişini kaydetti.

Spot Ethereum ETF'lerinden de 14 Ekim'de toplam 130 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

BlackRock'ın ETHA fonu, 110 milyon dolarlık net çıkışla Ethereum ETF'leri arasında en yüksek çıkışın yaşandığı fon oldu.