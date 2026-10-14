Bitcoin'de hareketlilik azaldı: Piyasada durgunluk sinyali

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Bitcoin (BTC), piyasa aktivitesini ölçen bir endeksin son değerinin bir yıllık ortalamasının altında kalmasıyla dar bir fiyat aralığında işlem gördü. Endeksin 30 günlük hareketli ortalaması da bir yıllık ortalamanın altında seyretmeye devam etti.

Fiyat oynaklığı, kripto para borsalarına girişlerin çıkışlara oranı ve agresif alım ile satım işlemleri arasındaki dengeyi bir araya getiren endeksin son değeri 1.768 olarak gerçekleşti. Endeksin bir yıllık ortalaması ise 1.828 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin 30 günlük hareketli ortalaması, 12 Eylül'de bir yıllık ortalamanın altına gerilemiş ve 6 Ekim'de en düşük seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin'de fiyat oynaklığını ölçen Bollinger Bantlarının genişliği, 6-13 Ekim döneminde ortalama fiyatın yüzde 11,6'sından yüzde 4,9'una daraldı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı 85.800 dolardan 83.200 dolara gerilerken, son günlerde sınırlı değişim gösterdi.