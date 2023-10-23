Bitcoin'de hızlı hareket: 31 bini aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlarken, yeni haftada da yukarı yönlü hareket ediyor. 14 Temmuz'dan bu yana ilk kez 31 bin doları aşan lider kripto para birimi, en yüksek 31 bin 2 dolara kadar tırmandı. Bitcoin, saat 13.36 itibarıyla yüzde 3,09 artışla 30 bin 484 puanda işlem gördü. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 10'un üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 595 milyar dolar oldu. Bitay Araştırma Analisti Yorak, Bitcoin’deki ‘güvenli liman’ hareketine dikkat çekerek, “Dünya genelinde altın ve petrol hariç tüm varlık sınıflarında genel bir gerileme görülürken, S&P 500, Nasdaq ve BIST gibi önemli borsalar ciddi değer kaybederken Bitcoin’in yüzde 10’a varan yükselişe ulaşması bu aşamada Bitcoin’e yeni bir hikâye yaratma fırsatı da veriyor” dedi.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 4,34 oranında yükselişle 1674 dolarda hareket ediyor. Ethereum, gün içinde en yüksek 1706 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 6'ya yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,08 oranında değer kazanarak 1,16 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin’de yeni hikâye yaratma fırsatı

Alper Samet Yorak - Bitay Araştırma Analisti

Hafta sonunu da %1 yükselişle kapatan Bitcoin’in toplam yükselişi, Cuma gününden bu yana %4’e ulaştı. Dünya genelinde altın ve petrol hariç tüm varlık sınıflarında genel bir gerileme görülürken, S&P 500, Nasdaq ve BIST gibi önemli borsalar ciddi değer kaybederken Bitcoin’in %10’a varan yükselişe ulaşması bu aşamada Bitcoin’e yeni bir hikâye yaratma fırsatı da veriyor. Riskli yatırım aracı algısından güvenli liman algısına geçişin bir başka başarılı örneğini sergileyen Bitcoin, şu sıralar 30.700 dolardan alıcı buluyor. Ethereum ise 1.700 dolar sınırına yaklaştı. Pozitif havanın şimdilik devam ettiği kripto para piyasasında yine de dikkatli olmakta ve son üç ayın en yüksek seviyesi olan 31.000 dolar direncinde doğru pozisyonlanmakta fayda var. Yaz aylarından bu yana Bitcoin’in en çok konuşulduğu konu olan ETF’lerin onaylanacağına yönelik umut ve beklentiler, yükselişi destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’de 30.000 dolar bölgesi gerek psikolojik gerek teknik anlamda önemli bir seviye. Bu bölgenin destek noktası olarak korunması altcoinlerde ciddi bir hareketlilik başlatabilir. Bitcoin dominasyonundan kaynaklı olarak Bitcoin, son iki haftada %10’u aşan bir yükseliş performansı gösterirken altcoinlerde bu ralliyi tam anlamıyla göremedik. Eğer 30.000 dolar bölgesinin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirilebilirse birçok altcoin de yükselişe eşlik etmeye başlayabilir ve yeni fırsatlar yaratabilir. Nitekim geçtiğimiz hafta RIF, BLZ, FLOKI, BSV ve LINK yüzde 40 ila yüzde 60 arasında bir getiri sağlayarak haftanın en çok kazandıran altcoinleri olmayı başardılar. Bu hafta da ivmenin devam etmesi muhtemel ancak Bitcoin aşırı alım bölgesinde gözükürken ve RSI 77 iken de bir miktar dikkatli hareket etmekte de fayda var.

Global tarafta Fed başkanı Powell ve başkan yardımcılarının yumuşak tonda mesajları devam ederken bu sinyaller de kripto para piyasasında kısa vadede destekleyici bir etkiye sahip. Nitekim bu hafta çarşamba günü de Başkan Powell’in konuşması olacak ve geleceğe yönelik politika adımlarının karışık sinyaller vermesi ile güvercin tonda mesajların gelmesi olası duruyor. Yurt içinde ise perşembe günü TCMB’nin faiz kararı içerde dikkatle takip edilecek en önemli veri olacak.