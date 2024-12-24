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Bitcoin'de kâr realizasyonu: İşte son durum

Lider kripto para birimi Bitcoin, kâr realizasyonun ardından yatay seyir izliyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin'de kâr realizasyonu: İşte son durum
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Bitcoin hafifçe yükseldi ancak rekor seviyelerden son konsolidasyonunun ardından 100.000 dolar seviyesinin altında kaldı.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 94.320 dolardan işlem görüyor. Kripto para 17 Aralık'ta 108.379 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın kripto paralara yönelik olumlu tutumu kripto sektörünü canlandırdı ve bitcoin 5 Kasım başkanlık seçimlerinden bir gün önce 67.077 dolar olan kapanış fiyatından yükseldi.

Bitcoin yılbaşından %124 artış gösterdi. Bazı analistler Bitcoin'in geri çekilmesinin kısa sürmesini ve bir sonraki hedefin 150 bin dolar olmasını bekliyor.

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