Bitcoin'de kritik dönemeç: Uzmanlar iki seviyeye dikkat çekti

Kripto para piyasasında haftanın son işlem gününde satış baskısı etkisini artırırken, Bitcoin 64 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Buna karşın lider kripto para, bir süredir 60 bin ile 67 bin dolar bandındaki yatay seyrini koruyor. Analistlere göre 60 bin dolara yaklaşıldığında alım iştahı güçlenirken, 66-67 bin dolar aralığında kâr satışları hız kazanıyor. Bu görünüm, Bitcoin'in belirli bir fiyat aralığında sıkışık bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Analistlerden Bitcoin uyarısı

Analistler, bu tür yatay piyasalarda kısa süreli yükseliş ve düşüşlerin yatırımcıları yanıltabileceğine dikkat çekiyor.

Fiyatın aniden yükselmesi yeni bir ralli beklentisi oluştururken, kısa süre sonra yaşanan geri çekilmeler erken alım yapan yatırımcıların zarar etmesine neden olabiliyor. Benzer şekilde düşüşlerde de panikle yapılan satışların ardından fiyatın yeniden toparlanması kayıpları artırabiliyor. Uzmanlar, net bir yön oluşmadan sık işlem yapmanın risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Bitcoin'de yeni hedef 72 bin dolar

Piyasada olumlu senaryonun güç kazanabilmesi için Bitcoin'in 67 bin dolar seviyesini aşmasının tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor.

Analistlere göre yükselişin teyit edilebilmesi için fiyatın birkaç gün boyunca bu seviyenin üzerinde kalması ve işlem hacminin artması gerekiyor. Büyük yatırımcıların yeniden alıma yönelmesi halinde ise yükseliş ivmesi güçlenebilir. Bu senaryoda analist Michaël van de Poppe, Bitcoin'in 72 bin dolar seviyesini hedefleyebileceğini öngörüyor.

Bitcoin için 60 bin dolar seviyesi belirleyici

Öte yandan 60 bin dolar desteğinin kaybedilmesi halinde satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, kısa süreli sarkmaların tek başına düşüş trendi anlamına gelmeyeceğini belirtiyor. Kalıcı bir zayıflıktan söz edilebilmesi için fiyatın bir süre 60 bin doların altında kalması ve bu seviyeyi yeniden aşmakta zorlanması gerektiği ifade ediliyor.

Şimdilik analistler, Bitcoin'in yönünü belirleyecek en önemli seviyelerin 60 bin dolar destek ve 67 bin dolar direnç noktaları olduğunu vurguluyor.