Bitcoin’de kritik öngörü: Sert gerileyebilir!

ABD merkezli yatırım bankacılığı ve finansal araştırma şirketi Stifel, geçmiş piyasa döngülerine atıfta bulunarak Bitcoin’in 38 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Banka, bu riskin arkasında Fed’in daha sıkı para politikası duruşu, ABD’de kripto düzenlemelerinin yavaşlaması, likiditenin daralması ve ETF’lerden güçlü çıkışlar olduğunu belirtti.

Stifel’e göre piyasada görünüm “aşırı korku” bölgesine gerilerken, bu durum hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret ediyor.

Bitcoin 70.140 dolara kadar gerilerken, 2024 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyeleri test etmesinin ardından halihazırda yüzde 8 düşüşle 70.400 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin, 6 Ekim 2025'te 126 bin 100 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. O tarihten bu yana yüzde 44 seviyesinde geriledi.