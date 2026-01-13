Bitcoin’de kritik sınır: Kripto piyasasında toparlanma zayıf kaldı

Kripto para piyasaları, yatırımcıların temkinli yaklaşımıyla sınırlı bir yükseliş kaydetti. IG analisti Chris Beauchamp, fonlardan devam eden çıkışların fiyatlardaki toparlanmayı destekleyecek taze likiditeyi sınırladığını belirtti.

Bitcoin, gün içinde yüzde 1,3 artışla 92.190 dolardan işlem görürken, ether yüzde 1,5 yükselerek 3.135 dolara ulaştı.

Beauchamp, Bitcoin’in kalıcı bir yukarı yönlü kırılmayı teyit edebilmesi için 95.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini vurguladı. Piyasaların odak noktası, yaklaşan ABD enflasyon verileri, banka kazanç raporları ve kripto piyasasının yapısına ilişkin Senato oturumu oldu. Bu gelişmelerin kısa vadede fiyat hareketlerini etkilemesi bekleniyor.

Analist, mevcut fiyat seviyelerinin henüz güçlü bir toparlanma için yeterli olmadığını ve yatırımcıların temkinli duruşunun devam ettiğini ifade etti.