Bitcoin'de ralli mi, geçici tepki mi? Ali Eşelioğlu makro baskı ve regülasyonları değerlendirdi

Kripto para piyasasının son dönemde blockchain özelindeki gelişmelerden ziyade makroekonomik dinamiklere duyarlı hale geldiğini vurgulayan Ali Eşelioğlu, ağustos ayında ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım programı açıklamasıyla Bitcoin ve diğer varlıklarda kısa süreli bir hareketlilik yaşandığını ifade etti. Bu süreçte Bitcoin'in 83.000 dolar seviyelerine yaklaştığını ve spot Bitcoin ile Ethereum ETF'lerine ciddi net girişler gerçekleştiğini belirten Eşelioğlu, 81.000 - 82.000 dolar bandının önemli bir direnç noktası haline geldiğine dikkat çekti.

Mevcut tablonun kalıcı bir ralli olarak nitelendirilmesinin zor olduğunu aktaran Eşelioğlu, Fed tarafında 15-16 Eylül'deki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışının %60 oranında fiyatlandığını kaydetti. Beklenen faiz artışının gerçekleşmesi durumunda piyasada kısa süreli bir satış baskısı oluşabileceğini, ancak bu beklentinin önceden satın alınması nedeniyle derin bir düşüş ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirdi. Yüksek faiz ortamının yanı sıra petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin de yükselişi sınırlayan etkenler arasında yer aldığını belirtti.

Kurumsal ilgi artıyor: Finans devlerinden ortak stablecoin adımı

Sürdürülebilir bir yükseliş trendi için kurumsal taraftaki hareketlerin kritik önem taşıdığına değinen Eşelioğlu, kurumsal ilginin arttığına yönelik somut gelişmeleri paylaştı. OpenPayd altyapısı üzerinden 140'tan fazla şirketin ödemelerde blockchain kullanımı için adım attığını hatırlatan Eşelioğlu; aralarında Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, Standard Chartered ve BBVA'nın da bulunduğu 21 büyük finansal kuruluşun dolar ve Euro endeksli stablecoin çıkarmak üzere ortak bir şirket kurduğunu açıkladı.

Diğer taraftan ABD'deki regülasyon süreçlerine dikkat çekilerek, Clarity Act düzenlemesinin kongre tatili öncesine yetişmediği ve 15 Eylül itibarıyla yeniden konuşulmaya başlanacağı ifade edildi. 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde bu yasanın geçmemesi halinde sürecin 2030 yılına kadar sarkabileceği yönünde senatör uyarılarının bulunduğu aktarıldı.

"Küresel piyasalardaki hacim düşüşleri Türkiye'de de hissediliyor"

Küresel piyasalardaki hacim düşüşlerinin Türkiye'de de hissedildiğini belirten Ali Eşelioğlu, genç yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini ancak piyasanın asıl ivmeyi SPK düzenlemeleriyle yakalayacağını vurguladı. SPK'nın saklama kuruluşlarına ve kripto şirketlerine vereceği lisansların güveni artıracağını ifade eden Eşelioğlu, düzenlemeler sonrasında Türkiye'deki emeklilik ve yatırım fonları gibi kurumsal aktörlerin piyasaya girmesini ve ardından bireysel ilginin yeniden yükselmesini beklediklerini aktardı.

Bitcoin'de beklentiler ne yönde?

Gelecek dönem fiyat beklentilerine de değinen Eşelioğlu, Ekim 2025'te 126.000 dolarla rekor kıran Bitcoin'in ardından yaşanan geri çekilmeleri hatırlattı. Mevcut yüksek faiz ve merkez bankası politikaları ışığında kısa-orta vadede 70.000 ile 85.000 dolar aralığında bir seyir beklendiğini belirten Eşelioğlu; 82.000 dolar direncinin kırılması durumunda ise fiyatın 85.000 - 120.000 dolar bandına doğru hareketlenebileceğini ifade etti.