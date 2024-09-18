Bitcoin’de rekor beklentisi

Hedge fon yöneticisi Anthony Scaramucci, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından faiz oranlarındaki düşüşler ve ABD'deki kripto düzenlemelerinin netleşmesiyle Bitcoin'in rekor seviyelere çıkacağını öngördü.

SkyBridge Capital LLC'nin kurucusu Scaramucci, "ABD'de bir sonraki kongre döneminin ilk bölümünde kripto para birimi, Bitcoin ve stablecoin yanlısı mevzuat alacağız" dedi. Scaramucci, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından desteklenen iki partili mevzuatı tercih ettiğini söyledi.

Scaramucci, Harris yönetimi altında kripto kurallarının beklentileri konusunda iyimserliğini dile getirdi ve seçim çabasının arkasındaki Demokrat ekiple yapılan görüşmelere atıfta bulundu. Geçen ay, kampanyasının bir danışmanı Harris'in uygun önlemleri korurken sektörün büyümesine yardımcı olacak önlemleri destekleyeceğinin sinyalini verdi.

Scaramucci, Fed'in bugün borçlanma maliyetlerini muhtemelen yarım puan azaltacağını ve bunun önümüzdeki 18 ay boyunca en az 150 baz puanlık kesintilerin bir parçası olacağını söyledi. "Bu, ABD'deki ve küresel olarak varlık fiyatları için gerçekten iyi olacak" dedi ve Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

En büyük dijital varlık Bitcoin, mart ayında tüm zamanların zirvesi olan 73.798 dolara ulaşmıştı.