Bitcoin’de sert haftalık kayıp: Son 8 ayın en büyük düşüşü

ABD’de kurumsal yatırımcı ilgisinin son haftalarda zayıflaması, borsalarda teknoloji balonu endişeleri ve FED’den gelen karışık sinyaller, BTC fiyatının düşmesini beraberinde getirdi. Haftanın son işlem gününde 102 bin dolara yakın seyreden BTC fiyatı, bu hafta %-7,5’in üzerinde değer kaybetti. Bu kayıp son 8 ayın da en sert haftalık düşüşüne de işaret etti.

Küresel piyasalarda kripto varlıklarda yaşanan düşüşler, haftanın en önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, geçen hafta %-3,50 düşüşle 110 bin 530 dolardan kapanış yapmıştı. BTC’de kan kaybı bu hafta da hızlanarak devam etti.

Haftanın son işlem gününde ilk fiyatlamalar itibarıyla 102 bin dolara yakın seyreden BTC, bu hafta %-7,50’nin üzerinde değer kaybetti. BTC, son olarak 3 Mart haftasında %-14,40 düşüş yaşamıştı. Bu hafta gerçekleşen düşüş, aynı zamanda son 8 ayın da en sert değer kaybı olarak dikkat çekiyor.

2 milyar dolarlık para çıkışı

Bitcoin’de 1 haftalık işlemlere bakıldığında, ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla da yüklü satışlar öne çıkıyor. 29 Ekim işlemlerinden bu yana BTC’de yaklaşık 2 milyar dolarlık para çıkışı yaşanırken; bunun 1 milyar doları, Bitcoin işlemlerinin en büyük aracısı olan Black Rock fonunda yaşandı.

Ekim ayında rekor kırmıştı

ABD seçimlerinin yapıldığı 5 Kasım 2024'te Bitcoin 69.000 dolar civarında işlem görüyordu. Fiyatlar kurumsal ilgi, risk iştahı ve yasal düzenlemelerle daha uygun bir ortamın oluşmasının ardından, 11 ay boyunca kademeli olarak yükseldi ve Ekim 2025'te 126.000 doların üzerinde rekor seviyeye ulaştı.

Kritik seviyeler

Ekim ayındaki zirvenin ardından BTC’de kâr satışları başladı. Bu hafta en düşük 98 bin 900 doları gören BTC fiyatı, tepki alımları ile toparlanmaya çalışıyor. Analistler, haziran ayında görülen 98 bin 250 dolar seviyesinin “korunması gereken oldukça kritik bir destek” olarak öne çıktığını vurguluyor.

Bitcoin neden düştü?

Türkiye'de yer alan habere göre, ABD’de kurumsal yatırımcı ilgisinin son haftalarda zayıflaması, borsalarda teknoloji balonu endişeleri ve FED’den gelen karışık sinyaller, BTC fiyatının düşmesini beraberinde getirdi. BTC’de 100 günlük ortalama 115 bin dolarda bulunarak, son fiyatlamamaların da oldukça yukarısında konumlanıyor.

