Bitcoin'de sert kayıp: 7 ayın en düşük seviyelerine geriledi

Kripto varlıklarda son haftalarda yaşanan güç kaybı devam ederken, piyasanın en büyüğü olarak bilinen Bitcoin, bugünkü işlemlerde 7 ay sonra ilk defa 90 bin doların altına geriledi.

Bitcoin, 2025 yılındaki bütün kazançlarını silerken; FED belirsizliği ve ABD’li teknoloji şirketlerinin piyasa değerlemelerine yönelik balon endişelerinin, BTC fiyatını da 7 ayın en düşük seviyelerine getirdiği ifade ediliyor.

Yüzde 25 düştü

BTC fiyatı 31 Aralık 2024 işlemlerini 93 bin 380 dolardan yapmış, bu yılın ekim ayında ise 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. BTC’de zirveden düşüşün boyutu %29’u bulurken, bu değer kaybı ile Bitcoin ‘ayı piyasası’na da girmiş olabileceği ileri sürülüyor.

Bu arada ağustos ayında 4 bin 955 dolar ile zirve yapan piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum da 3 bin doların altına geriledi. Ethereum’da zirveden düşüşün boyutu %40’a vardı.

Dikkat çeken para çıkışı

Son düşüşte kripto varlıklarda önemli bir para çıkışı yaşanıyor. Sadece geçen hafta kripto borsa yatırım fonlarından 2 milyar ABD doları çıkış yaşandı. Bunun 1,38 milyar doları BTC’de gerçekleşti.

Coinshares verilerine göre önceki 2 haftalık dönemde de kripto varlıklardan 900 milyon dolar ve 300 milyon dolarlık para çıkışı yaşanmıştı. Böylece 3 haftalık kümülatif para çıkışı 3,2 milyar dolara ulaştı.

Strategy’den yeni alım

Bu arada dikkatler, BTC’deki her düşüşte gündeme gelen Bitcoin hazine şirketlerine çevrildi. BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı olan Strategy’den “yeni alım” açıklaması geldi. Şirket, hafta başında yaptığı açıklamada, yaklaşık 835 milyon dolar bedel ile, 8 bin 178 adet Bitcoin daha satın aldığını bildirdi. Son durumda ABD’li Strategy, portföyündeki BTC sayısını 649 bin 870 adede yükseltti.

Kritik seviyeler

Türkiye'nin derlediği habere göre, BTC’de orta ve uzun vadeli önemli göstergelere işaret eden 50, 100 ve 200 günlük ortalama seviyelerin 111 bin 650-133 bin 300 dolar bandında kaldığını aktaran analistler, “Fiyatlar bu ortalamaların oldukça altına geriledi. Bundan sonraki süreçte 88 bin 500 – 85 bin 500 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 96 bin 500 dolar ilk direnç olarak izleniyor” yorumunda bulunuyor.