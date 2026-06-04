Bitcoin’de sert satışlara rağmen 100 bin dolar hedefi korundu

Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırma biriminin küresel başkanı Geoffrey Kendrick, kripto piyasalarında yaşanan sert satışlara rağmen Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşacağı yönündeki tahminini korudu.

Reuters'ın haberine göre, Kendrick, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin, 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin satışına gittiğini açıklamasının ardından piyasalarda yaşanan düşüşü "acı verici" olarak nitelendirdi.

Bitcoin 4 günde yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti

Bitcoin, pazartesi gününden bu yana %15'in üzerinde değer kaybederken, Kendrick müşterilerine gönderdiği notta, "Satışın zamanlaması talihsizdi. Bu hafta kripto piyasası için gerçekten zorlu geçti. Bunu ifade etmenin başka bir yolu yok" dedi.

Buna karşın Kendrick, uzun vadeli talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve bu nedenle Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100.000 dolar seviyesine ulaşacağı yönündeki beklentisini değiştirmediğini belirtti.