Bitcoin'de sert yükseliş: Bir haftada yüzde 17 değer kazandı

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Bitcoin, geçen hafta 63 bin dolar seviyelerinde yaşadığı sert satışların ardından yönünü yukarı çevirdi. Dünyanın en büyük kripto para birimi, cuma sabahı 73 bin 823 dolara kadar yükselerek 74 bin dolar sınırına dayandı.

Bitcoin böylece yalnızca altı gün içinde 10 bin doların üzerinde değer kazandı. Haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 17 seviyesine ulaşırken, bu kazancın korunması halinde kripto para yaklaşık iki buçuk yılın en güçlü haftalık performanslarından birine imza atacak.

Altı günde 10 bin dolardan fazla yükseldi

Geçen hafta Bitcoin haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde değer kaybediyordu. 63 bin dolar çevresinde seyreden kripto para, yeni haftada gelen güçlü alımlarla birlikte iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin'in 69 bin dolar bölgesine yükselmesinin ardından alımların devam etmesi, yükseliş hareketinin yalnızca kısa pozisyonların kapatılmasından kaynaklanan geçici bir sıçrama olmadığına işaret etti.

Piyasaların odağında şimdi 74 bin dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağı bulunuyor.

ABD'nin tahvil hamlesi ralliyi destekledi

Bitcoin'deki yükselişi destekleyen gelişmelerden biri ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını büyütme kararı oldu.

Hazine, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde işlem başına geri alım büyüklüğünü mevcut 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarma kararı aldı. Yeni uygulamanın 9 Eylül'de başlaması planlanıyor.

Kararın ardından uzun vadeli ABD tahvil faizlerinde gerileme görülürken dolar da değer kaybetti. Bu gelişmeler Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelik talebi destekledi.

ABD'den kripto sektörüne yönelik gelen düzenleme mesajları da piyasadaki iyimserliği artıran unsurlar arasında yer aldı.

Gözler 74 bin dolar seviyesinde

Bitcoin'in bir haftada yaklaşık yüzde 17 yükselmesi güçlü bir momentum yaratırken, hızlı yükseliş oynaklık riskini de beraberinde getiriyor.

Kısa vadede piyasaların izlediği ilk kritik seviye 74 bin dolar olacak. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması, Bitcoin'in son iki ayda geçmekte zorlandığı fiyat bölgesinin geride bırakılması açısından önem taşıyor.

Buna karşılık doların yeniden güçlenmesi, uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yükselmesi veya ABD'deki kripto düzenlemelerinde gecikme yaşanması Bitcoin üzerinde yeniden satış baskısı oluşturabilir.

Bir haftada yüzde 17'ye yaklaşan yükselişin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi de fiyatlardaki dalgalanmayı artırabilecek unsurlar arasında bulunuyor.