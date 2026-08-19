Bitcoin'de son 5 ayın en hızlı yükseliş

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Bitcoin, Çarşamba günü aylardır devam eden işlem aralığını yukarı yönlü revize ederek Mart ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Kripto para piyasasındaki yükselişte, sektör yöneticilerinin Beyaz Saray'da bir araya gelecek olmasıyla artan iyimserlik etkili oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 8'e varan yükselişle yaklaşık 69 bin 500 dolara çıkarak Haziran başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin'deki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Coinbase Global Inc., Payward Inc. ve Blockchain.com Group Holdings Inc. gibi şirketlerin yöneticileriyle gerçekleştireceği toplantı öncesinde geldi.

Kripto para ve tahmin piyasaları, Trump yönetiminin sektör dostu bir çerçeveyle desteklemeyi hedeflediği büyüyen iki sektör olarak öne çıkıyor. Ancak Beyaz Saray'ın desteğine rağmen kripto sektörü yöneticileri, kazanımları kalıcı hale getirmek amacıyla dijital varlıklara yönelik kapsamlı bir yasanın kabul edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yatırım ve işlem platformu IG'nin Baş Teknik Analisti Axel Rudolph, "Kısa pozisyonların kapatılmasıyla tetiklenen 70.000 dolara doğru hareket, alıcıların güvenlerini yeniden kazandığını gösteriyor, ancak yükselişin ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği ve 75.000 dolar bölgesini zorlayıp zorlayamayacağı kritik bir testle karşı karşıya" dedi.

Beyaz Saray'daki toplantı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) belirli dijital varlık arzlarını menkul kıymet kayıt beyannamesi zorunluluğundan muaf tutmayı önermesinin hemen ardından geldi.

SEC, Kongre'de önemli bir yasa tasarısının tıkanmasının ardından kripto varlıklara yönelik düzenleme çalışmalarını sürdürürken, söz konusu muafiyetlerin şirketlerin kuruluş ve fon toplama aşamalarında büyümelerine yardımcı olmasının amaçlandığını bildirdi.

1 milyar doların üzerinde tasfiye

Çarşamba günkü işlemlerde çok sayıda dijital varlık değer kazanırken, Bitcoin hem 100 hem de 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıktı. Söz konusu teknik göstergeler piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Coinglass verilerine göre, Bitcoin'deki hızlı yükseliş bir saat içinde 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu. Son 24 saatte tasfiye edilen pozisyonların toplam değeri ise yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı.