  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin'de tarihi zirvesinden yüzde 27 düşüş
Takip Et

Bitcoin'de tarihi zirvesinden yüzde 27 düşüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Kasım’daki seçim zaferinin ardından yükseliş trendine giren Bitcoin, 20 Ocak’ta 109 bin 71 dolarla zirveye çıkarak  tarihi seviyesini görmüştü. Ancak Bitcoin'de bu seviyeden itibaren yüzde 27’ye varan bir düşüş görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin'de tarihi zirvesinden yüzde 27 düşüş
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Kasım’daki seçim zaferinin ardından yükseliş trendine giren Bitcoin, 20 Ocak’ta 109 bin 71 dolarla zirveyi görmüştü. Ancak Bitcoin'de bu seviyeden itibaren yüzde 27’ye varan bir düşüş yaşandı.

Bitcoin fiyatı, Trump’ın politikalarına yönelik belirsizliklerin risk iştahını azaltmasıyla bu sabah 79 bin 650,50 dolara kadar geriledi. Bitcoin şu anda günlük yüzde 4,4 kayıpla 80 bin 551,71 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da benzer şekilde düşüş kaydederek sabah saatlerinde 2 bin 128,17 dolara kadar indi. Şu an yüzde 5,67 değer kaybıyla 2 bin 154,03 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, Trump’ın bitcoin yatırımları ve sektöre yönelik adımları konusunda somut hamleler beklemeye devam ediyor.

Kripto Para
Kripto para borsalarının hatası vatandaşa vergi olarak döndü
Kripto para borsalarının hatası vatandaşa vergi olarak döndü
SEC, Coinbase davasını düşürdü
SEC, Coinbase davasını düşürdü
Bybit: Altyapıda herhangi bir ihlal yok
Bybit: Altyapıda herhangi bir ihlal yok
SEC, Gemini soruşturmasını işlem yapmadan kapattı
SEC, Gemini soruşturmasını işlem yapmadan kapattı
Bitcoin düşüyor: Kripto piyasalarında 810 milyar dolar buhar oldu!
Bitcoin düşüyor: Kripto piyasalarında 810 milyar dolar buhar oldu!
Binance TR’den Büyük Fırsat: 900.000 USDT’lik Ödül Havuzu!
Binance TR’den Büyük Fırsat: 900.000 USDT’lik Ödül Havuzu!