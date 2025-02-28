Bitcoin'de tarihi zirvesinden yüzde 27 düşüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Kasım’daki seçim zaferinin ardından yükseliş trendine giren Bitcoin, 20 Ocak’ta 109 bin 71 dolarla zirveyi görmüştü. Ancak Bitcoin'de bu seviyeden itibaren yüzde 27’ye varan bir düşüş yaşandı.

Bitcoin fiyatı, Trump’ın politikalarına yönelik belirsizliklerin risk iştahını azaltmasıyla bu sabah 79 bin 650,50 dolara kadar geriledi. Bitcoin şu anda günlük yüzde 4,4 kayıpla 80 bin 551,71 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da benzer şekilde düşüş kaydederek sabah saatlerinde 2 bin 128,17 dolara kadar indi. Şu an yüzde 5,67 değer kaybıyla 2 bin 154,03 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, Trump’ın bitcoin yatırımları ve sektöre yönelik adımları konusunda somut hamleler beklemeye devam ediyor.