Bitcoin'de toparlanma çabası sürüyor. Kripto para birimi yüzde 0,7 artışla 67.924 dolara çıktı. Bitcoin ay başından bu yana yüzde 18,7 ve yıl başından bu yana yüszde 22,25 geriledi.

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, Nvidia’dan gelen olumlu kür ve beklentilerin piyasa endişelerini gidermeye yetmediğini belirtti. Kumar, yapay zeka alanındaki sermaye harcamalarının geri dönüşüne ilişkin soru işaretleri, teknolojinin potansiyel yıkıcı etkisi ve özel kredi piyasasının yazılım sektörüne maruziyetinin yatırımcı duyarlılığını baskıladığını ifade etti.

İran ile ABD arasındaki jeopolitik gerilimlerin de piyasalardaki tedirginliği artırdığı kaydedildi.