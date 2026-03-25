Bitcoinde toparlanma eğilimi devam ediyor

Bitcoin fiyatları mart ayında toparlanma eğilimi gösteriyor. Yüzde 2,37 artışla 71.772 dolar seviyesinde işlem gören kripto para, son bir ayda yüzde 11 yükseldi. Bu artış, piyasalarda kısmi iyimserliğin geri döndüğünü ortaya koyuyor.

CoinMarketCap’in Fear and Greed Index göstergesi de bu tabloyu destekliyor. Endeks geçen hafta 45 seviyesine kadar çıkmıştı, bugün ise 37 seviyesinde bulunuyor. Geçen ay 5’e kadar gerileyen endeksle kıyaslandığında bu seviye hala "korku" bölgesinde olsa da yatırımcıların risk iştahında belirgin bir iyileşme olduğu görülüyor.

Analistler, endeksin 20-40 aralığında kalmasının piyasanın temkinli olduğunu gösterdiğini ancak kısa vadede fiyatlarda yukarı yönlü hareketlerin mümkün olabileceğini belirtiyor. Orta Doğu’daki çatışmanın çözümüne dair umutların artması da bu iyimserliği destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.