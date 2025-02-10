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Bitcoin'de toparlanma: Gözler Trump ve Powell'da!

Bitcoin fiyatı toparlandı, gözler Trump'ın tarife tehditleri ve Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Haber Merkezi
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Bitcoin'de toparlanma: Gözler Trump ve Powell'da!
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Bitcoin, Başkan Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasına tepki olarak düştükten sonra yükselişe geçti.

Trump ayrıca salı veya çarşamba günü ABD ihracatına vergi uygulayan ülkelere misilleme tarifeler açıklayacağını söyledi.

XTB'den Kathleen Brooks, Bitcoin'in haberlere verdiği tepkinin, piyasaların Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine karşı daha dirençli olduğunu ya da en azından bu tehditlerle işlem yapmaya alıştığını gösterdiğini söyledi.

Bitcoin yüzde 1,8 artışla 97.776 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasında da gözler Fed Başkanı Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı yarı yıl sunumunda. Çarşamba günü de ocak ayı TÜFE verisi yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin spot ETF'lerine net 204 milyon dolar ve Ethereum spot ETF'lerine 420 milyon dolar sermaye girişi oldu.

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