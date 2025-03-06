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Bitcoin’de Trump etkisi: Dalgalanma sürüyor

Trump'ın önerdiği Bitcoin rezervi konusunda belirsizlik fiyatları dalgalandırıyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin’de Trump etkisi: Dalgalanma sürüyor
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Saxo Bank analistleri, Başkan Trump'ın cuma günkü Beyaz Saray kripto zirvesinde ABD'nin stratejik dijital para rezervini açıklayacağı spekülasyonları üzerine Bitcoin'in yükseldi, ancak kazanımlarını korumakta zorlanıyor.

Analistler, “Trump'ın önerdiği bitcoin rezervinin yapısı konusunda belirsizlik devam ediyor, zira politika yapıcılar bölünmüş durumda” dedi.

Bitcoin, Trump'ın salı günü yürürlüğe giren Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanan %25'lik gümrük vergisinin otomobil üreticileri için bir ay ertelendiğini duyurmasının ardından risk algısının iyileşmesiyle de desteklendi.

Bitcoin bugün 92.804.67 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda ise yüzde 1’in üzerinde primle 91.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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