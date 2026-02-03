Bitcoin’de "Trump rallisi" tamamen silindi: Son bir yılın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık bir yıl önce Beyaz Saray’a yeniden dönmesinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Böylece kripto dostu ABD başkanının seçim zaferi sonrası elde edilen tüm kazançlar silinmiş oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, yaklaşık dört aydır süren düşüşünü sürdürerek 2025'in en düşük fiyatı olan 74.424,95 doların geriledi. Bitcoin, Trump'ın ilk gümrük tarifesi planının küresel finansal piyasaları sarsmasının ardından 7 Nisan'da da bu seviyelere gerilemişti.

Salı günü yaklaşık yüzde 6'lık azalarak 73.762 dolara kadar inen Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

FalconX'in kıdemli türev işlemcisi Bohan Jiang, "Birçok yatırımcı, 80 bin doların üzerine çıkacağına yatırım yaparak düşüşte alım yapmaya çalışıyordu" dedi. Jiang, Bitcoin'in aşağı yönlü seyrini sürdürdükçe bu pozisyonların önemli bir kısmı tasfiye edildiğini ve bu da fiyatların üzerinde ek baskı yarattğını da belirtti.

Bitcoin Ekim ayı başında rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti. Bu sert düşüş, 10 Ekim'de Trump'ın tarifelere ilişkin ek açıklamalarının tetiklediği ve kripto piyasasının hâlâ toparlanamadığı 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiyesinin ardından geldi.