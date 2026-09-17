Bitcoin'de yatay seyir sürüyor: Piyasa yeni katalizör arıyor

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Bitcoin, haftanın ilk işlem gününden bu yana 76 bin dolar civarında dar bantta hareket ediyor. Fiyat gün içi denemelerde yukarı yönlü ivme bulmakta zorlanırken, aşağı yönlü hareketlerde tutunma çabası gösteriyor.

Teknik görünümde sıkışma

Bitcoin son haftalarda 76 bin - 81 bin dolar aralığında konsolide oluyor. Fiyat 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalarak orta vadeli yapısını koruyor. Kısa vadede 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi, teknik açıdan yapıcı duruşa işaret ediyor.

Buna karşın momentum tarafında soğuma dikkat çekiyor. Piyasada 75 bin - 76 bin bandı kısa vadeli destek, 80 bin - 82 bin bandı ise ana direnç olarak izleniyor. Destek üzerinde kalıcılık, yukarı yönlü denemeleri yeniden gündeme getirebilir. Altına sarkmalarda ise 73 bin ve 70 bin seviyeleri öne çıkıyor.

Makro rüzgar ters esiyor

Makro cephe Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu riskli varlıklar için baskı unsuru olmaya devam ediyor. Faiz artırım beklentilerinin büyük bölümünün fiyatlanması sert düşüşü engellese de yukarı yönlü hareket için de alan bırakmıyor.

Tahvil faizlerinin yılların zirvesine yakın seyretmesi ve dolar endeksindeki güçlü duruş, kripto piyasasında risk iştahını sınırlıyor.

ETF tarafında temkinli tablo

Kurumsal tarafta da temkinli seyir dikkat çekiyor. Spot Bitcoin ETF'lerinde geçen hafta net çıkışlar görüldü. Haftalık çıkışlar 460 milyon doları aşarken, 11 Eylül'de çıkışların hız kesmesi bir miktar rahatlama yarattı.

En büyük kurumsal yatırımcılardan Strategy'nin geçen hafta Bitcoin alımı yapmaması ve elindeki pozisyonu koruması 'bekle-gör' havasını teyit ediyor. Şirketin kasasında 845 binin üzerinde Bitcoin bulunuyor.

Regülasyon gündemi kritik

Piyasada gözler ABD'deki regülasyon gündemine çevrildi. Senato'da oylanacak Clarity Act, kripto sektörü için yasal çerçevenin netleşmesi açısından kritik görülüyor. Tasarının ilerlemesi halinde sektörde belirsizliğin azalması ve orta vadede kurumsal ilginin artması bekleniyor. Oylama sürecine ilişkin beklentiler kısa vadeli volatiliteyi artırabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Sırada ne var?

Bitcoin için kritik eşik 76 bin civarındaki tutunmanın korunması. Bu seviye üzerinde kalıcılık devam ederse, 81 bin ve 82 bin üzerindeki zirveler yeniden hedefe girebilir. Bu bantların aşılması halinde 90 bin psikolojik eşik olarak takip edilecek.

Aşağı yönlü kırılmalarda ise düzeltmenin derinleşme riski bulunuyor. Bu durumda 73 bin ve 70 bin seviyeleri izlenecek.

Kısa vadede yön için yeni bir katalizör ihtiyacı öne çıkıyor. Makro veriler, Fed mesajları ve regülasyon tarafındaki gelişmeler bir sonraki trendin belirleyicisi olacak.