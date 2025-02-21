Bitcoin'de yeni bir ivme potansiyeli olduğu değerlendiriliyor

Kripto para birimi son haftalarda nispeten dar bir aralıkta işlem görüyor. Geçen ay Trump'ın kripto dostu duruşuna ilişkin iyimserlikle rekor seviyelere ulaştı ancak o zamandan beri konsolide oldu. Bununla birlikte, bazı analistler yukarı yönlü ivmenin yenilenmesi için alan görüyor.

Innovating Capital'den Anthony Georgiades, “Bitcoin geleneksel varlıklardan kopmaya başladıkça ve para arzındaki daralmanın tersine dönmesi gibi makro koşullar iyileştikçe, yeni bir ivme potansiyeli var” dedi.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,58 artışla 98 bin 704,66 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 3,39 düştü. Ancak son 6 aydaki getirisi yüzde 61,1 oldu.