  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin'deki yükseliş sonrası gözler altcoinlere çevrildi
Takip Et

Bitcoin'deki yükseliş sonrası gözler altcoinlere çevrildi

Zaye Capital Markets, Bitcoin rekor seviyelere yükselirken yatırımcıların Bitcoin’e alternatif kripto paraları ya da altcoinleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin'deki yükseliş sonrası gözler altcoinlere çevrildi
Takip Et

Zaye analisti Naeem Aslam, birçok bireysel işlemci için "altcoinlerin çok daha iyi bir risk-ödül oranını" temsil ettiğini, çünkü pek çoğunun bir Bitcoin satın almaya gücünün yetmeyeceğini ve kripto para biriminin paralarını bu kadar çabuk ikiye katlamasının muhtemel olmadığını söyledi.

Aslam, bazı yatırımcılar için tek seçeneğin, “arkasında çok az temel olan ya da hiç olmayan” spekülatif varlıklar olan altcoinleri satın alarak daha fazla risk almak olduğunu savundu.

Bitcoin, şu sıralarda 90.685 dolardan işlem görüyor. Dün 93.480 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Bitcoin son 1 ayda yüzde 29,7 ve yıl başından bu yana yüzde 116,25 yükseldi.

Bitcoin rekora doymuyor: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı!Bitcoin rekora doymuyor: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı!Ekonomi

 

Kripto Para
Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor
Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor
Bitcoin rekor tazeledi: 89 bin dolar seviyesine ulaştı
Bitcoin rekora doymuyor: Tarihi zirvesini gördü
'Trump' tırmanışı sürüyor! Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
'Trump' tırmanışı sürüyor! Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
SON DAKİKA... Trump'ın zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin'den tarihi rekor: 82 bin dolara yaklaştı
Bitcoin'den tarihi rekor: 82 bin dolara yaklaştı
Bitcoin tarihi zirvesine ulaştı: Kriptoda Trump rallisi
Bitcoin tarihi zirvesine ulaştı: Kriptoda Trump rallisi
Bitcoinde 100 bin dolar senaryosu! Analistlerden Trump dönemi için kritik analiz geldi
Bitcoinde 100 bin dolar senaryosu! Analistlerden Trump dönemi için kritik analiz geldi