Bitcoin'deki yükseliş sonrası gözler altcoinlere çevrildi

Zaye analisti Naeem Aslam, birçok bireysel işlemci için "altcoinlerin çok daha iyi bir risk-ödül oranını" temsil ettiğini, çünkü pek çoğunun bir Bitcoin satın almaya gücünün yetmeyeceğini ve kripto para biriminin paralarını bu kadar çabuk ikiye katlamasının muhtemel olmadığını söyledi.

Aslam, bazı yatırımcılar için tek seçeneğin, “arkasında çok az temel olan ya da hiç olmayan” spekülatif varlıklar olan altcoinleri satın alarak daha fazla risk almak olduğunu savundu.

Bitcoin, şu sıralarda 90.685 dolardan işlem görüyor. Dün 93.480 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Bitcoin son 1 ayda yüzde 29,7 ve yıl başından bu yana yüzde 116,25 yükseldi.