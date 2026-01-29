Bitcoin'den sert düşüş! 8 haftanın en düşük seviyesinde

Bitcoin, riskli varlıklardaki satışların etkisiyle iki ay sonra ilk kez 85 bin doların altına geriledi. En büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık yüzde 5'lik düşüşle 84 bin 513 dolara inerek Aralık ayının başından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Daha küçük kripto varlıklardaki kayıplar ise daha belirgin oldu. Ether, Dogecoin, Cardano ve Solana’da düşüşler yüzde 6'yı aştı. Kripto piyasasındaki bu gerileme, teknoloji hisselerinde görülen satışlarla paralel seyretti.

Yapay zeka harcamalarında yavaşlama sinyali bulunmamasına karşın, bu yatırımları destekleyecek talebin sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri risk iştahını baskılıyor.

Son 24 saatte kripto türev piyasalarında toplam tasfiyelerin 786 milyon doları aşması, satış baskısının boyutunu gözler önüne serdi. Bu tutarın büyük kısmının yükseliş beklentisiyle açılmış long işlemlerden gelmesi dikkat çekti. Sadece son bir saatlik süreçte gerçekleşen yüz milyonlarca dolarlık pozisyon kapatmaları, düşüşün ne kadar sert ve ani yaşandığını ortaya koydu.

Long pozisyonlar eridi, piyasa dengesi bozuldu

Tasfiye verileri, piyasanın yakalandığı yönün net olduğunu gösteriyor. Long pozisyonlar baskın şekilde kapanırken, düşüş yönlü short işlemlerde sınırlı bir likidasyon görülmesi, aşağı yönlü hareketin daha çok “zorunlu satış” karakteri taşıdığını düşündürüyor. Likidasyonların yaklaşık 683 milyon dolarlık bölümünün long pozisyonlardan oluşması, yatırımcıların yükseliş yönünde aşırı pozisyonlandığını ortaya koydu. Bu durum, fiyat düştükçe daha fazla pozisyonun kapanmasına ve satışların hızlanmasına neden olan klasik bir “likidasyon sarmalı” yarattı.

Altcoinler de dalgadan kaçamadı

Satış dalgası yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum da değer kaybederek 2.700 dolar seviyelerine kadar geriledi. Solana başta olmak üzere yüksek hacimli altcoinlerde de benzer şekilde sert geri çekilmeler görüldü. İlk 10 kripto para biriminin çoğunda günlük kayıpların yüzde 5 ila 7 aralığında yoğunlaştığı gözlendi. Bu tablo, yatırımcıların riskli varlıklardan toplu çıkış eğilimine girdiğine işaret ediyor. Özellikle kaldıraçlı işlemlerin yoğun olduğu dönemlerde bu tür zincirleme hareketler daha sert fiyat dalgalanmalarına yol açabiliyor.

Algoritmik işlemler ve küresel etki

Piyasa analistleri, düşüşün arkasında yalnızca kripto iç dinamiklerinin değil, küresel finansal gelişmelerin de bulunduğunu vurguluyor. Otomatik işlem sistemlerinin piyasadaki payının oldukça yüksek olduğu bilinirken, makro göstergelerdeki değişimlerin algoritmalar tarafından hızla fiyatlandığı belirtiliyor. Kripto işlemlerinin yüzde 60 ila 80’inin algoritmalar tarafından gerçekleştirildiği tahmini, bu düşüşte otomatik satış emirlerinin belirleyici rol oynadığına işaret ediyor. Japon yenindeki güçlenmenin bazı sistemler tarafından carry trade çözülmesi sinyali olarak algılanması, riskli varlıklarda eş zamanlı satışları tetiklemiş olabilir.

Sadece kripto değil, geniş çaplı riskten kaçış

Aynı zaman diliminde altın, gümüş ve ABD hisse senetlerinde de geri çekilmelerin görülmesi, piyasanın daha geniş çaplı bir riskten kaçış sürecine girmiş olabileceğini düşündürüyor. Bu tür dönemlerde kripto varlıklar, yüksek oynaklıkları nedeniyle satış baskısını daha sert hissedebiliyor. Önümüzdeki süreçte yatırımcıların özellikle türev piyasalardaki açık pozisyon miktarını, makroekonomik veri akışını ve küresel para birimlerindeki hareketleri yakından izlemesi bekleniyor.