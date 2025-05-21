Bitcoin'den tarihi rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD’yle Çin arasındaki gümrük vergisi çekişmesinin durulmasının ardından Bitcoin yükselişe geçmiş, geçen haftalarda 100 bin dolar seviyesine üç ay sonra yeniden ulaşmıştı.

Bitcoin günlük yüzde 4,5’luk yükselişle Ocak 2025’teki 109 bin 114 dolarlık rekorunu yeniledi.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi TSİ: 18:49’la 63,67 milyar dolar. Toplam piyasa değeriyse 2,15 trilyon dolar seviyesinde.

Bitcoin’in dolar karşısındaki aylık artışıysa yüzde 24.

Kripto para piyasasının toplam değeri de 100 milyar dolar artışla 3,43 trilyon doları gördü.

Analistler ne diyor?

Analistlere göre bu ralli, geçmişteki sert fiyat hareketlerinden farklı bir yapıya sahip. Finansal koşulların olumlu seyri, piyasaya giren stablecoin akışları ve önceki rallere kıyasla spekülatif yatırımcı davranışlarının daha zayıf olması, bu yükselişi daha sürdürülebilir kılıyor. Analistler, Bitcoin fiyatının artık daha sağlam bir zemine oturduğu görüşünde birleşiyor.

Fiyat artışının ardında yalnızca teknik göstergeler değil, aynı zamanda piyasadaki yapısal değişimler de bulunuyor. Mayıs ayında spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) 3,6 milyar dolarlık net giriş yaşandı. Bu giriş, yatırımcı ilgisinin yeniden güçlendiğini ve kurumsal paranın piyasaya yöneldiğini gösterdi. Bitcoin’e yatırım yapan kurumlar arasında Michael Saylor'ın yönettiği MicroStrategy ve yeni kurulan Twenty One Capital gibi hazine odaklı şirketler de yer alıyor. Bu şirketlerin toplu alımları, fiyatın yukarı yönlü ivmelenmesine katkı sağladı.

Regülasyon cephesindeki gelişmeler de fiyatlamaları destekleyen diğer önemli unsurlar arasında yer aldı. ABD Senatosu, sabit kripto paraların düzenlenmesine yönelik bir yasa tasarısını bu hafta içinde gündeme alarak dijital varlık piyasasına olumlu bir sinyal gönderdi. Bunun yanı sıra, birkaç eyaletin yanı sıra bazı egemen ülkeler de rezerv para olarak Bitcoin tutmayı mümkün kılacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yalnızca bir spekülasyon aracı değil, aynı zamanda meşru bir yatırım sınıfı olarak konumlandığını ortaya koyuyor.

Küresel çapta artan ekonomik belirsizlikler de Bitcoin’e olan ilgiyi artıran diğer bir faktör oldu. Nisan ayında ABD’nin uyguladığı tarifeler ve küresel ticaret savaşı endişeleri nedeniyle düşen Bitcoin, o seviyelere kıyasla %46’nın üzerinde bir artış kaydetti. Bu toparlanma, yatırımcıların dijital varlıkları güvenli liman olarak değerlendirmeye başladığını gösteriyor.