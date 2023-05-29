Bitcoin'e 'ABD' desteği: 2 haftanın zirvesinde

ABD'de federal borçlanma tavanı konusunda anlaşmaya varıldığının açıklanması Bitcoin fiyatına pozitif yansıdı. Artan yatırımcı iştahının etkisiyle Bitcoin fiyatı 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 28 bin 464 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin fiyatı, saat 08.19 itibarıyla yüzde 4,64 artışla 27 bin 998 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 543 milyar dolar oldu.

Ethereum ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 3,64 oranında yükselişle 1903 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en yüksek 1928 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 5,47 oranında yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,14 oranında değer kazanarak 1,16 trilyon dolara yükseldi.

"Bitcoin'de yukarı hareket tetiklenebilir"

Analistler, "Piyasadaki olumlu hava doğrudan ABD borçlanma tavanı konusunda anlaşmazlığın çözülmesinden kaynaklı. Borçlanma tavanı anlaşması sonrası yatırımcıların yeniden masaya gelmeleri ve Bitcoin fiyatında yeni bir yukarı hareketi tetiklemeleri mümkün" değerlendirmesini yaptı.