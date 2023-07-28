Bitcoin’e para girişi artarken, arzı geriliyor

Bitfinex tarafından yayımlanan Alpha Raporu; kripto para piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin önemli detayları içeriyor.

Bitcoin’in piyasa hareketlerini etkileyen bazı unsurlar, piyasadaki boğa eğiliminin giderek güçlendiğine işaret ediyor. İlk olarak, Bitcoin arzı sınırlı kalmaya devam ederken, borsalardaki mevcut bakiye miktarı yaklaşık yüzde 32 oranında azalarak 2018 yılı başındaki seviyelere geriledi. Nitekim halihazırda dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’in dolaşımdaki toplam arzının sadece yüzde 11’i borsalarda duruyor.

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların kriptoya yönelik talepleri artma eğilimine devam ediyor. 2021 yılından bu yana kriptoya dayalı yatırım fonlarına art arda en büyük miktarda para girişinin yapıldığı görülüyor. Bitcoin’e dayalı fonlar geçtiğimiz hafta çok daha iyi bir performans gösterirken, fonlara 137 milyon dolar değerinde ciddi bir para girişi oldu.

Görünüşe göre, bu çıktılar piyasaları etkilerken, uzun vadeli yatırımcıların borsalarda bulunan varlıklarını soğuk cüzdanlarına aktarması arzın azalmasına neden oluyor. Bu durum mevcuttaki boğa eğilimini daha da güçlendiriyor. Diğer bir yandan, geleneksel fon yatırımcılarının bu yatırım araçlarına para girişi yapmasıyla ortaya çıkan talep artışı da boğa eğilimini destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Balina Oranı ölçütünde ciddi artış

İşlem miktarı açısından en büyük ilk on hesap cüzdanından borsalara aktarılan miktarın piyasada yapılan toplam işlem miktarına oranını gösteren ve büyük hesap cüzdanlarının hareketlerini ölçen Balina Oranı ölçütünde 72 saatlik bir periyotta ciddi bir artış görüldü. Bu gelişme Bitcoin borsalarına büyük para girişleri olduğunu ve muhtemel yeni bir satış dalgası olabileceğini gösteriyor.

Diğer bir yandan DeFi protokollerindeki toplam kilitli değerde belirgin bir düşüş görülen De-Fi sektöründeki trendler de Balina Oranındaki artışa katkıda bulunmuş görünüyor. Ancak bu düşüşte ince bir ayrım bulunuyor. Yatırımcıların belki de algılanan riskler veya diğer alanlarda daha büyük fırsat görmesi sebebiyle varlıklarını De-Fi protokollerinden çıkarmış olabilir.

Bitcoin arzının daralması, balina aktivitelerindeki değişimler ve De-Fi trendleri nedeniyle ortaya çıkan hem boğa hem de ayı yönlü karışık ve çelişkili durum; ayılar ile boğaların birbirlerine üstün gelemediği bir senaryoyu destekliyor.

Ripple’dan bir dizi yeni hamle

Ripple, yakın zamanda SEC’e karşı kazandığı kısmi hukuki zaferin ardından, kripto ve para havale piyasalarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi hamleyi açıkladı. İngiltere ve Avrupa'daki çalışan sayısını yüzde 75 civarında artıran Ripple, yeni lisans başvurularını onayladı.

Alanda yeni mevzuat önerileri öne çıkıyor

ABD senatörleri, DeFi platformları ve kripto ATM'lerine yönelik KYC ve AML düzenlemelerini güçlendirmek adına CANSEE Yasası'nı tartışıyor ve alanda yeni mevzuat önerileri öne çıkıyor. SEC Başkanı Gary Gensler, ajansın uygulama yeteneklerini geliştirmek ve kripto sektöründeki zorlukların üstesinden gelmek adına 109 milyon dolarlık ek finansman çağrısında bulunduğu bildiriliyor.

Genel ekonomik görünüm, çelişkili sinyaller veriyor

Genel ekonomik görünümde aynı benzer bir çelişkili ve karışık durum olduğu görülüyor. İndikatörler bazı noktalarda çelişkili sinyaller veriyor. Aylık perakende satışlarının artması tüketicinin ekonomiye duyduğu güvenini göstermekle birlikte, diğer bir yandan sanayi üretiminde yaşanan sert düşüş ekonominin mevcut istikrarına yönelik kaygıları artırıyor. Ayrıca, ABD'de birincil ekonomik gösterge olarak kabul edilen Öncü Ekonomik Endeks de üst üste 15. ayda düşüş göstererek resesyonun yakın olduğuna işaret ediyor.