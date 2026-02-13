Bitcoin'in çöküşü El Salvador'un borçlanma piyasasını sarstı

Bitcoin’deki çöküş, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin kriptoyu benimseme stratejisinin risklerini ortaya çıkararak ülkenin borç piyasalarını sarstı.

Bitcoin’i resmi para birimi yapan Bukele, son düşüşün hükümetin varlıklarından yüz milyonlarca doları silmesine ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 1.4 milyar dolarlık kredi görüşmelerini zorlaştırmasına rağmen her gün bir Bitcoin almaya devam etti.

Yatırımcılar, El Salvador'un kripto odaklı stratejisine yönelik artan tepkinin sinyallerini vererek kredi temerrüt swaplarını son beş ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

Yatırımcılar, sorunun Bukele'nin hem Bitcoin alarak hem de emeklilik sisteminde reformu geciktirmeye devam ederek El Salvador'u IMF ile bir çarpışma rotasına sokması olduğunu söylüyor.

IMF programında bir bozulma, ülkenin borcunu destekleyen ana dayanaklardan birini zayıflatacak. Bu borç da son üç yılda %130'tan fazla getiri sağlayarak gelişmekte olan piyasaların öne çıkan toparlanma hikayelerinden biri haline gelmişti.

T Rowe Price'ta EM egemen analisti Christopher Mejia, "IMF, ödemelerin potansiyel olarak Bitcoin eklemek için kullanılmasına itiraz edebilir. Bitcoin'in düşüşte olması da yatırımcıların endişelerini hafifletmeye yardımcı olmuyor" dedi.