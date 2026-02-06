Bitcoin'in değer kaybı Strategy’i sarsıyor

Bitcoin’in 60.017 dolara kadar gerilemesi, dijital varlık piyasasındaki krizi derinleştirirken, en fazla etkilenen şirketlerden biri Michael Saylor’un Strategy Inc.’i oldu.

Strategy dün açıkladığı bilançosunda, dördüncü çeyrekte 12,4 milyar dolarlık net zarar bildirdi. Bu kayıp, Bitcoin portföyünün piyasa değerindeki düşüşten kaynaklandı. Son dalgalanmayla birlikte şirketin Bitcoin varlıkları 2023’ten bu yana ilk kez maliyetinin altına indi ve Trump'ın seçim zaferi sonrası elde edilen kazançlarını sildi.

Saylor, şirketin 2,25 milyar dolar nakit rezervi bulunduğunu ve iki yıldan fazla süreyle faiz ve dağıtımları karşılayabileceğini söyledi. Ancak Bitcoin’in 76.052 dolarlık maliyet tabanının altında seyretmesi baskıyı artırıyor. Strategy, bu yıl ve öngörülebilir gelecekte kar beklemediğini yineledi. CEO Phong Le, yatırımcılara "Bu ilk düşüşünüz olabilir, tavsiyem tutmaya devam edin" dedi.

Şirketin internet sitesine göre Strategy’nin elinde 713.000’den fazla Bitcoin bulunuyor ve değeri yaklaşık 46 milyar dolar. Ocak sonunda 75,3 milyon dolarlık ek alım yapıldı.