Bitcoin’in düşük işlem hacmiyle yukarı yönlü hareketi kalıcı olmadı

Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 0,3 yükselirken, sonrasında yarı iletken hisse senetlerinde yeniden başlayan satış dalgası riskli varlıkları tekrar aşağı çekti ve kripto para birimleri değer kaybetmeye devam etti. Bitcoin haftalık bazda %5 düştü, ether ve memecoinler ise daha sert kayıplar yaşadı.

K33 Research, birkaç hafta önce görülen satış baskısının hafiflediğini ancak talebin zayıf kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Araştırma şirketine göre, Bitcoin'in kısa vadede dar bir fiyat aralığında işlem görmesi bekleniyor.

Borsa yatırım fonlarından çıkışların yavaşladığına dikkat çekilirken, işlem faaliyetinin son birkaç yılın en düşük seviyelerine yakın seyrettiği ve kurumsal yatırımcı katılımının sınırlı kaldığı bildirildi.

K33 Research, piyasada güçlü biçimde satış yapmaya kararlı yatırımcıların da alım yapmaya hazır yatırımcıların da çok az olduğunu ifade etti.

Mevcut düşük likidite ortamında görece küçük fon giriş ve çıkışlarının fiyatlar üzerinde orantısız etki oluşturabileceği belirtildi. Yatırımcı güveninin yeniden güçlenmesi halinde Bitcoin'de keskin fiyat hareketleri yaşanabileceği kaydedildi.