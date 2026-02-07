Bitcoin'in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto ve Epstein bağlantısı iddiaları yayılıyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) kamuoyuna açtığı milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein belgeleri dünya gündeminde düşmüyor. ABD’nin eski başkanları öncelikli olmak üzere siyaset, akademi, finans ve teknoloji dünyasının en üst katmanlarına uzanan ilişkiler gözler önüne serildi.

Belgelerde akademik camiada ünlü Noam Chomsky’den, teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e, dünyanın en zenginlerinin ilk sıralarında gelen Google’ın kurucularından, Elon Musk’a, ABD eski Başkanı Clinton ve ailesine kadar pek çok ismin Epstein’le temasını ortaya çıktı.

Tüm bu gündemden, kripto varlık piyasası da payını aldı. Belgelerde Bitcoin’in sıklıkla geçmesiyle sosyal medyada komplo teorileri de hızla yayıldı. En çarpıcı iddialardan biri, hüküm giymiş cinsel suçlu Epstein’in Bitcoin’in gizemli yaratıcısı “Satoshi Nakamoto” takma adının arkasındaki kişi olduğu yönünde oldu.

İddia, teyit kuruluşları ve mevcut resmî belgeler ışığında asılsız olarak değerlendiriliyor ancak kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Sahte e-posta

Euronews’in analizine göre, iddiaların temel dayanağı, 31 Ekim 2008'de Epstein’in sağ kolu Ghislaine Maxwell’e gönderildiği iddia edilen bir e-postanın ekran görüntüsü oldu.

X (eski Twitter) ve Reddit gibi platformlarda dolaşıma sokulan bu ekran görüntüsünde Epstein’in, Satoshi Nakamoto takma adının “mükemmel çalıştığını” söylediği ve Bitcoin’i “dünyaya sunulmaya hazır küçük bir dijital altın madeni” olarak tanımladığı görüldü.

Kısa bir araştırmayla bu ekran görüntüsünün gerçek bir e-posta olmadığı ortaya çıkıyor. Zira ABD Adalet Bakanlığı’nın resmi Epstein arşivlerinde “Satoshi” kelimesinin geçtiği 24 sonuçtan hiçbiri, dolaşımdaki bu ekran görüntüsünü içermiyor. Ayrıca ekran görüntüsünde geçen “little digital gold mine” ifadesine de resmi arşivlerde hiç rastlanmıyor.

Epstein’in kriptoyla ilgisi var mıydı?

Belgeler, Epstein’ın Bitcoin’i icat ettiğine dair hiçbir kanıt sunmuyor. Ancak bu, Epstein’ın kripto para ekosistemiyle hiç temasının olmadığı anlamına da gelmiyor.

Bakanlığın yayınladığı e-postalar, Epstein’ın Bitcoin’in erken dönemlerinde sektöre dolaylı biçimde dahil olduğunu gösteriyor.

Belgelere göre Epstein, Bitcoin altyapısında kritik rol oynayan Blockstream’e ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’e erken aşamada yatırım yapan isimler arasındaydı.

Belgelerdeki en eski kripto içerikli yazışmalar 2011 yılına, yani Bitcoin ağının kurulmasından iki yıl sonrasına dayanıyor. Bu dönemde Bitcoin, bugün olduğu gibi ana akım bir varlık değildi.

Epstein, teknolojiye hakim miydi?

Öte yandan Bitcoin gibi bir atılımı yapabilmek için kurucu kişinin kriptografi, dağıtık sistemler ve C++ yazılım dili konusunda derin teknik uzmanlığa sahip olması gerekiyor. Bitcoin'in 2008'de icat edildiği düşünüldüğünde bu kişinin 2007 ila 2010'da kod yazımına hâkim olması gerekiyor.

Bunun yanı sıra Bitcoin'in bankalara ve mevcut finansal sisteme bir tepki olarak geliştirildiği ve kodlarının da halka açık şekilde yayınlanmasının başka blok zincirlerinin kurulmasına öncülük ettiği biliniyor. Bu yüzden Satoshi'nin kripto-punk kültürüne, açık kaynak felsefesine çok hâkim biri olduğu düşünülüyor.

Epstein'in bu türden alt kültürlerle etkileşime geçtiğine ve bu teknolojilere hâkim olduğuna yönelik herhangi bir kanıt yok.

Tartışmalı bağışlar

Kripto topluluğunda asıl sarsıntı yaratan unsurlardan biri, Epstein’in MIT Media Lab bünyesindeki Dijital Para Girişimi’ne (Digital Currency Initiative / DCI) sağladığı destek.

E-posta yazışmalarından anlaşıldığı üzere Epstein'in desteği DCI'nin kurulmasında önemli rol oynamıştı.

Belgelerde, dönemin Media Lab yöneticisi Joichi Ito’nun Epstein’e gönderdiği bir e-postada şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“Bilginize; bu işlemi finanse etmek için bağış fonlarını kullandık, bu da hızlı hareket etmemizi ve bu turu kazanmamızı sağladı. Teşekkürler."

Bu bağışlar, Epstein'in kripto paralar ve dijital ödeme sistemlerinin daha da geliştirilip bugünkü hallerine gelmesinde rol oynamış olabileceği yorumlarını gündeme getiriyor.

Adam Back ile görüşmeler planlandı

Ayrıca belgelerde, blok zinciri geliştiricisi Blockstream’in kurucularından ünlü kriptograf Adam Back ile Epstein arasında görüşmeler planlandığına dair yazışmalar da yer alıyor.

Back, Bitcoin’in orijinal teknik dokümanında atıf yapılan “proof-of-work” (iş kanıtı) mekanizmasının mucidi; yani Bitcoin'in yaratılmasında Back'in icatlarından da yararlanıldı.

Ancak bu temaslar, çoğunlukla MIT Media Lab’in eski yöneticisi Joichi Ito üzerinden yürüyor. Back ve Epstein'in görüşüp görüşmediği ise net değil. Back bu hafta yaptığı açıklamada Blockstream’in Epstein ile finansal bağı olmadığını savundu.