Bitcoin’in orta vadeli hedefi 170 bin dolar: JPMorgan kritik faktörleri açıkladı

Bitcoin, yıl başında ulaştığı 126 bin dolarlık zirvelerden uzaklaşsa da JPMorgan, önümüzdeki 6–12 ay içinde fiyatın 170 bin dolara yaklaşabileceğini öngörüyor. Bankanın analiz ekibi, kripto paranın değerinde etkili olacak iki temel faktörün özellikle belirleyici olacağını açıkladı.

Bitcoin sert düşüş yaşadı

Son aylarda, yatırımcıların riskten kaçışı, 2026 faiz görünümündeki belirsizlikler ve MicroStrategy’ye yönelik kaygılar nedeniyle Bitcoin sert değer kaybetti. Çarşamba günü 92.593 dolardan işlem gören kripto para, yılın başındaki rekor seviyeye göre yaklaşık yüzde 26 gerilemiş durumda.

JPMorgan, Bitcoin’in kriz dönemlerinde altın benzeri güvenli liman davranışı gösterebileceğini uzun süredir savunuyor. Nisan ayında ABD borsalarındaki sert satış dalgasında yatırımcıların kripto paralara yönelmesi de bu görüşü destekleyen örneklerden biri oldu.

Bitcoin’in yönünü belirleyecek iki faktör

Bankaya göre fiyatın kısa vadeli seyrini etkileyen iki kritik unsur bulunuyor.

İlk olarak MicroStrategy’nin elindeki Bitcoin miktarı. Şirketin kasasında kasım ayında yaklaşık 437 bin BTC bulunuyor ve bu, ay başındaki 484 binlik zirvenin altında. JPMorgan, şirketin 1,4 milyar dolarlık nakit rezervinin iki yıl boyunca giderlerini karşılayabileceğini ve bu nedenle zorunlu satış ihtimalini sınırladığını belirtiyor.

İkinci faktör, MicroStrategy’nin MSCI endekslerinde yer almaya devam edip etmeyeceği. Ocak ayında MSCI, varlıklarının yarısından fazlasını dijital paralarda tutan şirketleri endekslerden çıkarıp çıkarmayacağına karar verecek. Olumsuz bir karar, yaklaşık 2,8 milyar dolarlık bir çıkışa yol açabilir. Ancak olumlu bir sonuç, MicroStrategy ve Bitcoin’in önceki seviyelerine hızla ulaşmasına imkan tanıyabilir ve Bitcoin’in tarihi zirvelerine yaklaşması mümkün hale gelebilir.

Analistler, Bitcoin’in kısa vadede dalgalanmaya açık olduğunu belirtse de orta ve uzun vadede fiyatın yukarı yönlü hareket etme potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor. JPMorgan’a göre kurumsal talep ve makroekonomik göstergeler uygun olduğu sürece, Bitcoin hâlâ yatırımcılar için cazip bir varlık olarak öne çıkıyor.