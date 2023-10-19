Bitcoin’in performansı hisse senetlerini geride bıraktı

Yılın son aylarının yaklaşmasıyla varlık sınıflarının kazanç getirilerine ve yılın başından bu yana gösterdikleri performanslara ilişkin değerlendirmeler de gelmeye başladı. Bir yatırım aracının 1 Ocak 2023’teki değerinin, bugünkü değeriyle kıyaslanması ve aralarındaki yüzdelik değişimin hesaplanmasıyla belirlenen “yılın başından bu yana” değeri, Bitcoin’in başarısını da ortaya koydu. Yıl boyunca çeşitli direnç noktalarını aşmakta zorlansa da dünyanın işlem hacmi açısından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yılın başından bu yana yüzde 60 kazanç sağladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Bugüne dek hep volatiliteyle ve riskle özdeşleştirilen dijital varlıklar, elde ettikleri yıllık kazançlarla yatırımcıların gözünde güvenli liman vasfı kazanıyor. Bitcoin, %60 artışla bu yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri” ifadelerini kullandı.

Bitcoin, S&P 500 ve Nasdaq'ı geride bıraktı

Dünyanın en önemli şirketlerinin ve blue-chip olarak adlandırılan güvenilir organizasyonların listelendiği S&P 500 Endeksi'nin yılın başından bu yana getirisi ise ekim ortası itibarıyla yüzde 14 seviyesinde ölçüldü. Teknoloji şirketlerinin listelendiği güvenilir endekslerden biri olan Nasdaq Bileşik Endeksi’nin, 1 Ocak 2023’ten bu yana elde ettiği toplam kazancın ise yüzde 27’ye yakın olduğu tespit edildi. Bitcoin, yüzde 60’lık getiriyle, iki hisse senedi endeksini de geride bıraktı.

2023'ün özellikle ABD ve Avrupa merkez bankalarının şahin politikalarıyla ekonomik daralmanın en belirgin hissedildiği yıl olduğunu vurgulayan Kafkas Sönmez, “Küresel borç krizinin yaşandığı, Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinin resesyonla yüzleştiği, yüksek değerlemelere ulaşan teknoloji şirketlerinin büyük işten çıkarmalar yaptığı 2023, şirketler ve hane halkları açısından zor geçti. Buna rağmen, özellikle dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin de artmasıyla kripto para birimleri yüksek performans gösterdi” diye konuştu.

Ethereum’un yıllık performansı yüzde 30

Bitcoin’in yanı sıra piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum kripto para biriminin de yılın başından bu yana yüzde 30’luk bir fiyat artışı yakaladığını hatırlatan Kafkas Sönmez, “Geçtiğimiz günlerde küresel bankalardan Standard Chartered, Ethereum fiyatının 2026 sonuna kadar beş kattan fazla artabileceğini öngördü. Araştırma ekibi, akıllı sözleşmeler olarak bilinen blokzinciri tabanlı anlaşmaların yanı sıra oyunlarda ve geleneksel varlıkların tokenizasyonunda daha yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla Etherum fiyatının iki yıl içinde 8 bin dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Ethereum, Şanghay güncellemesinin akabinde, 2024 içinde Dencun isimli bir güncellemeye daha hazırlanıyor. Öte yandan Bitcoin'in yarılanma işleminin 2024 içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, kurumsal ilgiyle birleşinde kripto varlıkların geleceğine dair umutlu bir manzara çiziyor" ifadelerini kullandı.

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