Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yüzde 50’ye yükseldi

Yılın son çeyreğine girilirken, kripto para ekosisteminin geleceğine ilişkin beklentiler de yeniden şekillendi. CoinGlass verilerine göre ekim ayında Bitcoin, 2013’ten bu yalnızca iki kez negatif getiri kaydetti. 4 milyar dolara yakın 24 saatlik işlem hacmiyle 1.700'ü aşkın kripto para birimi listeleyen Gate.io Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, Bitcoin'e ilişkin ekim beklentilerini değerlendirdi.

Bitcoin'de “Uptober” trendi, ekimin ilk haftasında piyasalara yansıdı. Ayın ilk haftasında 28 bin 400 doların üzerine çıkan ve haftalık %10 kazanç yakalayan Bitcoin, ikinci haftaya ise düşüşlerle başladı. Bitcoin’in fiyatı 28 bin doların altına düştü. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Kutluhan Akçın, “Bitcoin’in ve genel anlamda kripto para piyasalarının temel gündemini makro zeminde ABD merkez bankasının yol haritası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun hamleleri, ABD’de devam eden üç dava belirliyor. Şimdi bu gelişmelere bir de Ortadoğu’da yaşanan olumsuz gelişmeler eklendi. Bitcoin’in ekim ayı boyunca tarihsel trendi koruyacağı ve pozitif bir toparlanma göstereceği de beklentiler arasında.” dedi.

“Bitcoin’in 30 bin doların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor”

Bitcoin’in son 48 saatteki fiyat hareketleri olumlu olmasa da CoinMarketCap verilerine göre dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in piyasadaki hakimiyeti, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 50’ye yükseldi. Bu durumun, altcoin’lerin son zamanlarda iyi performans göstermediği anlamına geldiğini kaydeden Kutluhan Akçın, “Bitcoin’in fiyatına ilişkin beklentileri değerlendirirken, 2024’te gerçekleşmesi beklenen yarılanma olayını da dikkate almamız gerekiyor. Bitcoin’in ilk değişken yıllarını hariç tutan veriler, yarılanma öncesi yıllarda yaklaşık yüzde 21 civarında daha yüksek bir ortalama fiyat artışı gösteriyor. 2023’ün de yarılanma öncesi yıl olduğu göz önüne alındığında, ekim sonuna doğru Bitcoin’in 30 bin doların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.” şeklinde konuştu.

“Bitcoin, genel olarak kripto piyasası için de bir gösterge”

Bitcoin’deki hareketlerin piyasanın geneli tarafından yakından takip edildiğine dikkat çeken Akçın, devamında şunları kaydetti: “Yılın son çeyreğindeki tarihsel trendler, makro gelişmeler, kripto para piyasalarına etki eden daha mikro haberler ve birçok değişken, tüm piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da gidişatı değiştirebiliyor. 13 milyonu aşkın kullanıcısına 1.700'ü aşkın kripto para biriminde güvenli ve hızlı işlem yapma olanağı sunan ve listelediği kripto para birimlerini, sunduğu yatırım araçlarını her geçen gün çeşitlendiren Gate.io Türkiye olarak yatırımcıların piyasa trendlerini yakalamasını da olanaklı kılıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kripto para piyasalarını yakından izlemeye, gelişmelere karşı yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.