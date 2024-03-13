Bitexen’in yeni CEO’su Alphan Göğüş oldu

Bitexen’de üst düzey bir atama gerçekleşti. 2020 yılından bu yana Bitexen’e teknoloji ve büyüme yolculuğunda liderlik eden Yahya Tuğyan Erdem, CEO’luk bayrağını uzun yıllar blok zinciri ve dijital varlıklar alanında önemli çalışmalara imza atan Alphan Göğüş’e devretti. Yahya Tuğyan Erdem, Bitexen’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarına devam edecek.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Alphan Göğüş, iş hayatına 2003 yılında Deloitte Türkiye’de başladı. Yaklaşık 13 yılın ardından 2016-2019 yılları arasında BTCTurk’te C-Level düzeyde önemli görevler üstlenen Alphan Göğüş; 2019 yılında Huobi Türkiye’de, 2022 yılında ise Bybit Türkiye’de Genel Müdür oldu. Bu şirketlerde uluslararası yöneticilik alanında engin deneyimler kazanan Göğüş, kriptopara sektöründe önemli bir tecrübeye sahip.

Görevine 11 Mart 2024 tarihi itibarıyla başlayan Bitexen CEO’su Alphan Göğüş, tecrübeleriyle Bitexen etkisini daha da büyütecek.