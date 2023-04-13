Bitfinex, El Salvador’un ilk dijital varlık lisansını aldı

Hisse senetleri ve tahvilleri gibi yenilikçi ve reel dünyada tokanize hale getirilmiş varlıkların ihracı ve alım satımını sağlayan dijital varlık borsası Bitfinex Securities El Salvador bir ilke imza attı.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre Bitfinex, Ocak 2023’te El Salvador Millet Meclisi’nde kabul edilen Dijital Varlık İhraç Yasası ile finansal inovasyon ve büyümeyi teşvik etmek amaçlayan (Ley de Emisión de Activos Digitales) hükümleri çerçevesinde “Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı” olarak lisanslanmak üzere onay alan ilk uluslararası dijital varlık platformu oldu.

Lisans alımı, büyük şirketlerin yanı sıra marjinalize edilmiş küçük şirketlere ve perakende yatırımcılara da küresel piyasalara katılma fırsatı sunuyor. Ayrıca, El Salvador'un yüksek teknolojili finansal inovasyon için bölgesel ve küresel bir merkez olma yönündeki dönüşümü de hızlanıyor ve dünyanın her yerinden işletmelerin buraya taşınması için cazip bir ortam yaratılıyor. Bitfinex Securities ise hem küçük hem de büyük ihraçlar için sağlam bir veri iletim hattına sahip olduğunu belirterek, yılın önümüzdeki periyotlarında duyurulması planlanan ihraçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bitfinex Grubu’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı Paolo Ardoino lisansı almaya hak kazanan ilk şirket olmanın haklı gurununu yaşadıklarını ifade edetti. Yaptığı açıklamada, “Bitfinex Securities’in yeni dijital varlık düzenleme rejiminde ana hatlarıyla belirtildiği üzere, açıkça tanımlanmış hak ve yükümlülüklere sahip varlıkların ihracını ve ikincil piyasalarda işlem görmesine olanak sağlıyor.

Böylece, küçük ölçekli işletmelerden hükümetlere kadar çok geniş yelpazedeki kurumlar, düzenlenmiş (regüle) bir ortamda sermaye artırabilecek, kripto varlıklar ve tokenize menkul kıymetler konusunda da son derece deneyimli olan, 3 trilyon dolarlık tavan piyasa değeri bulunan, 1 trilyon doların üzerindeki pazarı temsil eden bir yatırımcı sınıfından yararlanabilecek” ifadelerine yer veren Paolo Ardoino bu gelişmelerde pay sahibi olan ilk firma olacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Bitfinex Securities Operasyon Müdürü Jesse Knutson ise yaptığı açıklamada, El Salvador'da yapılan lisans alımının, yeni düzenlemeler çerçevesinde piyasaya sürülen tokenize hisseler ve getiri sağlayan varlıklara olan talepleri artırdığını belirtti. Dijital varlık piyasasının hızlı, maliyette verimli ve ihracının kolay olması nedeniyle geleneksel varlıklara göre daha cazip olduğunu ifade eden Knutson, dijital varlık piyasasının henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen 1 trilyon doları aşan büyüklüğüyle hızla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Knutson, Bitfinex Securities olarak, küçük ve büyük ihraçlar için sağlam bir veri iletim hattına sahip olduklarını ve gelecekte de bu piyasada aktif bir rol oynamayı hedeflediklerini belirtti.