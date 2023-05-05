BitMEX CEO’su Lutz: Kriptodaki dezenformasyon doğru enformasyonla aşılacak

Kripto paralar kullanıma girdiği ilk günden itibaren finans piyasalarındaki aktörler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ekosistemdeki yatırımcı sayısının artış göstermesine paralel olarak uluslararası medyanın da alana gösterdiği ilgi artarak devam ediyor. Yeniliğin karmaşıklığı hem alana duyulan kamusal ilginin yoğunlaşmasına hem de medya da dahil olmak üzere farklı aktörler için yanlış anlaşılmalara ve yeni bir öğrenme sürecine neden olabilir. BitMEX CEO’su Stephan Lutz, dezenformasyonun önüne geçilmesi ve kullanıcıların eğitilmesi hususunda BitMEX Blog ve sosyal medya kanallarının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İnovasyon, niş bir kesimden kitlesel ilgiye doğru bir benimseme eğrisi izliyor ve bununla birlikte, inovasyonun getirdiği bilgi ve bilgilerin doğruluğu da benzer bir yolu takip ediyor. Bu noktada özellikle belli başlı parametreler ön plana çıkıyor. İlk olarak, teknolojinin sosyal yaşam pratiklerini dönüştürme potansiyelini vurgulayarak, ilgili teknolojilerin günlük hayata entegrasyonunun toplumsal pratiklerin değişmesine neden olduğu üzerinde durabiliriz. Zaman zaman yeniliğin bilinmezliği birçok kesimin çekimser veya olumsuz tavır sergilemesine yol açıyor. Bu durumun halihazırda bazı açılardan devrimsel yönüne sıklıkla dikkat çekilen kripto para piyasaları için de geçerli olduğunu gözlemliyoruz.

Kripto ekosistemindeki etkin aktörler olarak yatırımcıların eğitimi hususunda önemli adımlar atmalıyız. Daha iyi bir kripto dünyası inşa etmek adına her birimizin üzerine belirli görevler düşüyor. Para politikalarını etkileyen makroekonomik olayları nasıl okuyacakları konusunda yatırımcıları bilgilendirmek, ekosistemdeki finansal okuryazarlığı desteklemek adına oldukça önemli.

Dezenformasyonları önlemek

Kripto dünyası açısından dezenformasyona karşı koyma hususu birkaç sebepten ötürü oldukça önemli. Yenilikçi bir teknoloji üzerine inşa edilen kripto paralar, mevcuttaki finansal sistemi farklı bir yöne götürme potansiyeli sebebiyle büyük ilgi uyandırıyor. Ancak her dönemde olduğu gibi yeniliğin önünde durmak adına hareket eden kötü niyetli kimseler de olabiliyor. Bu kişiler dönem dönem ekosistemimize zarar verme maksadıyla yanlış veya yanıltıcı bilgileri dolaşıma sokarak korku ve paniğe yol açabiliyor. Bu noktada, güvensizliğe ve maddi zarara yol açabilecek dezenformasyonları önlemek kripto yatırımcılarının aksiyonlarını olumlu yönde etkileyebilir. Bizler de topluluğumuzu koruma noktasında sahip olduğumuz tecrübeyi ve kaynakları paylaşarak, kullanıcılara açık istihbarat sağlamalıyız.

Yatırımcılara doğru bilgi akışı sağlamalıyız

Kripto para piyasalarında operasyon yürüten borsalara olan güveni artırmak, yatırımcıların karar alma süreçlerini de olumlu yönde etkileyebilir. Borsalar olarak, bu güveni oluşturmak amacıyla uzmanlarımızın birikimiyle yatırımcılara doğru bilgi akışı sağlamalıyız. Böylelikle, herkesin kripto okuryazarlığına demokratik biçimde erişmesinin önünü açabilir, dezenformasyonun karşısında durabiliriz.

BitMEX, demokratik bir eğitim atmosferi oluşturmayı hedefliyor

Bugüne kadar ekosistemdeki eğitim seviyesini yukarı çekmek adına birçok yenilikçi adım attık. Bu anlayışla, resmî sitemiz üzerinden kullanıcılara sunduğumuz BitMEX Blog, Crypto Trader Digest serisi, BitMEX Research bölümleri ile demokratik bir eğitim atmosferi oluşturmayı hedefledik. Yatırımcıların bilgilenmesi ve toplulukla doğru bir iletişim kurma yolunda aldığımız geri dönüşlerden de oldukça memnunuz.

Halihazırda sorumluluklarımızın bilincinde olarak verdiğimiz sosyal medya mesajlarıyla da kullanıcılarımızın bilgi birikimine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra dolandırıcılar tarafından taklit edilmeyi önlemek adına gelişmiş teknolojilerden faydalanarak, 7/24 müşteri desteği de sağlıyoruz.

İnanıyoruz ki dezenformasyonu önlemenin yolu insanlara doğru enformasyon sağlamaktan geçiyor. Aksi halde yatırımcıları yeterli uzmanlığı ve bilgisi olmayan kimselerle baş başa bırakıyoruz. Gerçeği ve doğruluğu özendirmek, topluluğumuzu korumak ve etik çerçevede hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğu. BitMEX olarak, önümüzdeki süreçte bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.”