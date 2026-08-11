BlackRock: Bitcoin yılbaşından beri hisselerden ayrışıyor

BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, lider kripto paraya yönelik piyasa psikolojisinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. İki ayı aşkın bir süreç boyunca dar bir fiyat koridoruna sıkışan ve 60 bin ile 65 bin dolar eşiği arasında mekik dokuyan Bitcoin, yatırımcıların radarında yeniden konumlanıyor. Son bir aylık periyotta gözlemlenen bu hassas yön değişimi, kurumsal yatırımcıların pozisyonlarında yeni bir stratejiye geçebileceğinin sinyallerini veriyor.

Geleneksel borsalardan bağımsız yeni bir seyir

Finansal piyasaların en çok tartıştığı konuların başında gelen korelasyon başlığında da ezberler bozuluyor. Paylaşılan verilere göre, lider kripto para birimi yılın ilk günlerinden itibaren klasik hisse senedi endeksleriyle olan paralel hareketini sonlandırdı. Finansal grafiklerdeki bu tek başına hareket etme eğilimi, ilk etapta dijital varlıkların performansını baskılayan ve büyümesini yavaşlatan olumsuz bir zemin hazırlasa da gelinen noktada durumun yön değiştirdiği görülüyor.

Yapay zeka hisselerinin gölgesinden çıkış

Geçtiğimiz aylarda yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan devasa ralli, küresel fon akışını doğrudan o tarafa kaydırmıştı. Bu süreçte yatay ve kararsız bir grafik çizen dijital altın, teknoloji çılgınlığının yarattığı cazibe nedeniyle yatırımcı ilgisini kaybetme riskiyle yüzleşmişti. Ancak son veriler, teknoloji rallisindeki doygunluk noktasıyla birlikte sermaye döngüsünün yeniden kırıldığını gösteriyor. Yapay zeka hisselerindeki bu aşırı primlenme dalgasının durulması, kurumsal fonların baskısını hafifleterek sermayenin dijital varlık ekosistemine geri dönmesini sağladı. BlackRock cephesinden gelen sinyaller de büyük yatırımcı gruplarının geçici durağanlık dönemini geride bırakıp Bitcoin'e yönelik algılarını çok daha pozitif ve kalıcı bir boyuta taşıdığını net bir şekilde doğruluyor.