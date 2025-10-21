BlackRock, büyük Bitcoin yatırımcılarının servetlerini Wall Street’e taşıyor!

Büyük Bitcoin yatırımcıları, dijital varlıklarını Blockchain’den çıkararak Wall Street bilançolarına taşımaya başladı.

Bloomberg’in haberine göre, yeni nesil borsa yatırım fonları (ETF), varlıklı kripto yatırımcılarına dijital servetlerini satmadan, BlackRock Inc. gibi büyük varlık yöneticilerinin işlettiği fonlar aracılığıyla düzenlenmiş finansal sisteme dahil etme imkânı sunuyor.

Yaz aylarında yapılan bir düzenleme değişikliği, büyük yatırımcıların Bitcoin’lerini ETF’lere devrederek karşılığında fon hissesi alabilmesine olanak tanıdı. “Ayni işlem” olarak bilinen bu yöntem, genellikle nakit hareketi olmadan ve satış kaydı yapılmadan gerçekleştiği için vergisel açıdan "nötr" kabul ediliyor.

3 milyar doları aştı

BlackRock, şu ana kadar 3 milyar doların üzerinde dönüşüm işlemi gerçekleştirdi. Bitwise Asset Management, her gün yeni yatırımcı talepleri aldığını belirtirken, Galaxy de birkaç dönüşümü tamamladığını açıkladı.

BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robbie Mitchnick, yatırımcıların “mevcut finansal danışmanları veya özel bankacılık ilişkileri içinde Bitcoin pozisyonlarını tutmanın rahatlığını fark ettiğini” söyledi.

Bir zamanlar geleneksel finans sistemine meydan okumak için yaratılan Bitcoin, artık sessizce bu sisteme entegre oluyor.