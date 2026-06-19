BlackRock’tan Bitcoin hamlesi

Dünyanın 10 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock, yatırımcılara aylık gelir sağlamak amacıyla yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu ihraç etti. Şirketin üst düzey ETF yöneticisi, bu adımın oynaklık nedeniyle varlıktan uzak duran geleneksel yatırımcıları çekmeyi amaçladığını belirtti.

Blackrock ABD Hisse Senedi ETF'leri Başkanı Jay Jacobs, bu hafta işlem görmeye başlayan iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fon, şirketin mevcut iShares Bitcoin Trust (IBIT) ürünü üzerine bir kapalı çağrı seçeneği stratejisi ekleyerek geleneksel Bitcoin yatırımlarından ayrışıyor. Jacobs, yatırımcılar için hem Bitcoin'de yükseliş fırsatı sunan hem de Bitcoin üzerinden gelir elde etme imkânı sağlayan hibrit bir strateji oluşturduklarını ifade etti.