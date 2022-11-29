BlockFi battı mı? BlockFi nedir?

ABD merkezli FTX'in batışının ardından kripto yatırımcıları gözlerini diğer kripto para kuruluşlarına çevirdi. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen kripto dünyasında iflas başvurusu yapan firma bu kez BlockFi oldu. ABD merkezli kripto para kuruluşu BlockFi, New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu.

FTX'in batışının ardından geçen iki haftadan sonra bu kez BlockFi iflasını istedi. FTX'i en büyük ikinci alacaklısı olarak listeleyen BlockFi ile ilgili FTX'in batışının ardından spekülasyonlar ortaya çıkmaya başlamıştı.

BlockFi, New Jersey Bölge İflas Mahkemesi'nin yanı sıra Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusunda bulundu.

BlockFi'den yapılan açıklamaya göre, şirketin elinde 256,9 milyon dolar bulunuyor. Şirket, çalışan maaşlarının ödenmesi ve çalışanlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesi için önergeler verdi. BlockFi ayrıca şirketin, faaliyetleri açısından kritik işlevler için eğitimli iç kaynakları elinde tutmasını sağlamak adına bir 'Kilit Çalışanı Muhafaza Etme Planı' oluşturmayı amaçlıyor ve masrafları azaltmak için de için bir dahili plan oluşturduğunu belirtiyor.

Bu süreçte BlockFi, sahip olduğu kripto paraların bir kısmının da satışını gerçekleştirdi. Şirket, bu satışlardan 238 milyon 600 bin dolar daha nakit elde etti.