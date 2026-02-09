Bloomberg stratejistinden korkutan tahmin: Bitcoin fiyatı bu rakama kadar gerileyebilir

Kripto para piyasasında derinleşen fiyat baskısı, madencilik ağındaki zayıflama işaretleri ve spot ETF çıkışlarının hızlanmasıyla aşağı yönlü hareketler devam ediyor.

Bitcoin’in fiyatının 70 bin doların altına sarkmasıyla birlikte hem teknik göstergeler hem de kurumsal yatırımlardan kaynaklanan baskı yatırımcıları korkutuyor.

Piyasaya yansıyan veriler, sert düşüş sürecinin yalnızca fiyat boyutuyla sınırlı kalmadığını, madenci davranışı ve fon akımlarının da bu tabloya eşlik ettiğini ortaya koyuyor.

"10 bin dolara inebilir" uyarısı

Bloomberg Intelligence emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin için aşağı yönlü risklerin büyümesi halinde fiyatın 10 bin dolara kadar geri çekilebileceğini söyledi. McGlone’un bu değerlendirmesi, mevcut düşüş dalgasının derinleşmesi durumunda satış baskınının daha da sertleşebileceği bir senaryoya dayanıyor.

6 Ekim’de 126 bin 199 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, 9 Şubat saat 17.53’te yüzde 2,7 düşüşle 69 bin 262 dolarda işlem görüyor. BTC’de haftalık yüzde 13, aylık yüzde 24, yıllık ise yüzde 29 oranında değer kaybı görüldü.