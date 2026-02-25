Bloomberg: Stripe, PayPal'i satın alma seçeneklerini değerlendiriyor

Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre, geçen yıl 1 trilyon 900 milyar dolar tutarında işlem gerçekleştiren ve yakın zamanda 159 milyar dolar değerlemeye ulaşan ödeme devi Stripe, PayPal'ın tamamını veya belirli bölümlerini satın almayı planlıyor. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtiliyor.

Olası bir birleşme, son dönemde stablecoin ve blokzinciri alanındaki hedeflerini büyüten iki finansal teknoloji devini bir araya getirecek. PayPal, 2022 yılında Paxos aracılığıyla piyasaya sürdüğü dolar endeksli stablecoin'i PYUSD ile kripto para piyasasında önemli bir yer edindi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolara ulaşan PYUSD, kullanıcıların günün her saatinde düşük maliyetlerle dolar transferi yapmasına olanak tanıyor.

Stripe ise kripto para stratejisini 2024 yılında Bridge şirketini 1 milyar 100 milyon dolara satın alarak güçlendirdi. Şirket ayrıca girişim sermayesi firması Paradigm ile birlikte, test aşamasında olan ve ödeme odaklı bir blokzinciri olan Tempo projesi üzerinde çalışıyor. Bu hamleler, Stripe'ın geleneksel ödeme sistemlerini kripto altyapısıyla entegre etme konusundaki kararlılığını gösteriyor.