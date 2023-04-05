BMEX Token, Gate.io’da listelendi

Kripto para borsası BitMEX’in geçtiğimiz yılın Kasım ayında arzını gerçekleştirdiği kripto parası BMEX Token, 5 Nisan itibarıyla kripto para borsalarından Gate.io’nun da ürün portföyüne eklendi. Gate.io’nun BMEX Token’ı BitMEX dışında listeleyen ilk borsa olmasıyla birlikte kullanıcıları da BMEX/USDT spot paritesinde alım satım yapma imkanına sahip oldu.

BitMEX için de oldukça önem arz eden listelemeyle birlikte BMEX Token daha fazla yatırımcıya ulaşıyor. Borsanın, token sahipleri için oluşturduğu hizmet ekosistemini büyütme ve geliştirme amaçlarıyla da örtüşen bu gelişmenin farklı borsalardaki yeni listelemelerle de devam etmesi planlanıyor. BitMEX bu planları sonucunda token’ın piyasadaki payını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda kripto para ekosistemine sunduğu katkıyı da devam ettirmek istiyor.

Dijital varlıkların gücüne inananlar için yaratılan ve alım satım ücreti indirimleri, para çekme ücreti geri ödemeleri, VIP hizmetleri gibi birçok avantaj yaratmayı amaçlayan BMEX Token’ın yeni listeleme haberini kutlamak isteyen BitMEX de yeni bir kampanya başlatıyor. 11 Nisan’a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında yatırımcılar, kâr ve zarar durumlarına göre 10.000 adete kadar BMEX Token kazanma şansı elde edecek.