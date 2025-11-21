  1. Ekonomim
Bank of America'nın bugün yayımladığı haftalık fon akışı raporuna göre teknoloji hisseleri, yüksek değerleme endişeleriyle baskı altına girmesine rağmen bu yıl rekor 75 milyar dolarlık giriş için yolunda ilerliyor.

BofA: Kripto fonlarından 2,2 milyar dolar çıktı
Teknoloji hisseleri yılın büyük bölümünde güçlü bir yükseliş sergiledi. Nasdaq endeksi yaklaşık yüzde 14 yükseldi ve Ekim ayı sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak endeks o tarihten bu yana geriledi ve Perşembe günü yüzde 2 düştü.

Buna rağmen teknoloji hisseleri, Çarşamba'ya kadar geçen haftada 4,4 milyar dolarlık giriş gördü.

Kripto fonları ise 2,2 milyar dolarlık haftalık çıkışla tarihin en büyük ikinci çıkışını kaydetti. Kripto paralar, riskli varlıklardan geniş çaplı kaçışın etkisiyle baskı altında kaldı. Bitcoin ve Ethereum Cuma günü birkaç ayın en düşük seviyelerine geriledi.

BofA raporu ayrıca ABD Hazine tahvillerinin 8,8 milyar dolarlık girişle Nisan ayından bu yana en büyük girişi kaydettiğini gösterdi. Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kurtuluş Günü tarifeleri küresel piyasaları sarsmıştı.

