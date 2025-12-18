BtcTurk | Portföy, Türkiye’nin ilk spot Bitcoin ETF’i için SPK’ya başvurdu

Katıldığı bir programda BtcTurk’ün 12 yılı aşkın süredir kripto varlık ekosisteminde edindiği deneyimi aktaran BtcTurk | Portföy CEO’su Hakan Gürbüz, grubun bu birikimi geleneksel finans ile buluşturma stratejisi doğrultusunda BtcTurk | Portföy’ün kurulduğunu ifade etti.

Blockchain teknolojisiyle birlikte finansal hizmetlerin hızla dönüştüğüne dikkat çeken Gürbüz; stabil paralar, Bitcoin ETF’leri ve tokenizasyonun bu dönüşümün temel başlıkları arasında yer aldığını dile getirdi.

Bitcoin ETF’lerinin, dijital varlıkların geleneksel finansal sisteme entegrasyonunda kritik bir eşik olduğuna işaret eden Gürbüz, BtcTurk | Portföy’ün bu alanda attığı adımın yatırımcı erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Spot Bitcoin ETF başvurusunun, yatırımcıların cüzdan, saklama ve teknik süreçlerle uğraşmadan, SPK denetiminde ve Borsa İstanbul bünyesinde Bitcoin’e yatırım yapabilmesini hedefleyen bir yapı sunduğunu söyledi.

Tokenizasyonun portföy yönetiminde maliyetleri azaltan, erişimi artıran ve şeffaflığı güçlendiren bir yapı oluşturduğunu aktaran Gürbüz, özellikle 2026 itibarıyla bu alanda daha somut regülasyon ve uygulamaların öne çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Bitcoin’in ise artık yalnızca bir kripto varlık değil, uzun vadeli bakış açısıyla alternatif bir varlık sınıfı olarak konumlandığını ifade etti.

Türk yatırımcı davranışlarına da değinen Gürbüz, yatırım fonlarına olan ilginin son yıllarda güçlü bir büyüme gösterdiğini, kripto varlık adaptasyonunda ise Türkiye’nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Yenilikçi sermaye piyasası araçlarının Bitcoin ile birleşmesinin, yatırımcı beklentilerine daha kapsamlı çözümler sunacağını söyledi.

BtcTurk | Portföy CEO’su Hakan Gürbüz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin’i kripto paralardan ayrı bir yerde konumluyoruz. Bugün Bitcoin, alternatif bir varlık sınıfı ve rezerv değer olma yolunda ilerliyor. Türkiye’nin ilk spot Bitcoin ETF’i için yaptığımız başvuru ile yatırımcıların bu varlığa, SPK denetiminde ve geleneksel finans piyasaları üzerinden erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”